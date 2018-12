Kärpät ja HIFK kohtaavat jo neljännen kerran reilun kuukauden sisällä – helsinkiläiset laittavat oululaisten ennätysvahvan alivoimapelin uuteen testiin

Kärpät ja HIFK pelaavat vuoden viimeiset pelinsä illalla Raksilassa. Joukkueet ovat tulleet toisilleen tutuksi viime aikoina, sillä lauantai-illan kohtaaminen on jo neljäs keskinäinen peli reilun kuukauden sisällä.

Kärpät on voittanut edellisistä kohtaamisista kaksi, HIFK yhden. Molemmat joukkueet ovat juuri nyt vahvassa tuloskunnossa, sillä kumpikin on ottanut kuudesta edellisestä pelistä viisi voittoa. Etenkin HIFK on petrannut joulukuussa paljon.

– HIFK on hyvässä iskussa mikä luo hyvän alkuasetelman illan peliin. Eilen kohtasimme Tapparan ja tänään HIFK:n varmaan aika täydessä kotihallissa. Nämä ovat hienoja tapahtumia, kun taas on huippupeli tulossa, Kärppien valmentaja Toni Sihvonen tunnelmoi.

Molemmat joukkueet pelasivat eilen etelässä. HIFK jätti kotihallissaan JYPin nollille ja Kärpät haki vakuuttavan 1-5-voiton Tapparasta. Joukkueet lensivät yöllä samalla koneella Ouluun.

Kokoonpanoissa vain pieniä muutoksia

Muutokset joukkueiden kokoonpanoissa eiliseen nähden ovat minimaalisia. Kärpät vaihtaa aloittavaksi maalivahdiksi Veini Vehviläisen ja HIFK Atte Engrenin. Laitahyökkääjä Jyri Junnila korvaa Jasse Ikosen nelosketjussa ja sairastelusta toipunut Taneli Ronkainen Joona Huttulan seitsemäntenä puolustajana.

HIFK:n kokoonpanosta puuttuu eilen pelannut puolustaja Markus Kankaanperä, joka olisi pelatessaan saavuttanut merkittävänä merkkipaalun lauantaina Raksilassa. Kankaanperälle olisi tullut täyteen tuhat pelattua runkosarjan ottelua Liigassa.

Tuhannen pelin rajapyykin ovat ylittäneet aiemmin vain Jan Latvala (1230 pelattua peliä) ja Erik Hämäläinen (1001). Kankaanperän hallussa on jo yksi liigaennätys, sillä jäähytilastossa kovaotteinen puolustaja on aivan omalla tuhat luvullaan.

Kärpillä ennätysvahva alivoima

Joukkueiden kultakypärät ovat olleet hyvässä vireessä viime peleissä. Kärppien Ville Leskinen lähestyy kovaa vauhtia Liigan pistepörssin kärkeä, eikä piikkipaikalle ole enää kuin kolme pistettä.

HIFK:n tehopelaaja on puolestaan ruotsalaishyökkääjä Erik Thorell, jolta jäi väliin kymmenkunta peliä loukkaantumisen takia. Yli piste per peli -tahdilla pelannut Thorell mahtuu silti Liigan pistepörssin kymmenen parhaan joukkoon.

– HIFK pelaa hyvää yhteistyöjääkiekkoa. Meidän pelissä korostuu tänään kärsivällisyys, jonka täytyy säilyä täydet 60 minuuttia. Luotamme kuitenkin omaan aktiiviseen pelityyliin, jonka kautta pyrimme haastamaan HIFK:n organisoidun pelin, Sihvonen analysoi.

Kärppien kenties vahvin osa-alue on tällä hetkellä alivoimapelaaminen. Kärpät on nollannut vastustajan ylivoimat jo kymmenen pelin ajan. Suorituksen arvoa lisää se, että tuolla ajanjaksolla Kärpät on kohdannut Liigan kolme tehokkainta ylivoimajoukkuetta.

Viimeksi ylivoimamaalin oululaisia vastaan on onnistunut tekemään juuri HIFK, kun Juhani Tyrväinen osui kahden miehen ylivoimalla marraskuussa. Tämä tieto ei tipahtanut Kärppien alivoimasta vastaavalta Sihvoselta kuin apteekin hyllyltä.

–Meidän alivoimapelaamisen pohja on lähtöisin jo Lauri Marjamäen ajalta. Jo silloin oli muun muassa Lasse Kukkonen ja Atte Ohtamaa alivoimaparina ja niin on nytkin, Sihvonen muistuttaa.