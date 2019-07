Kärpät hankki MM-kultaa voittaneen NHL-hyökkääjä Juho Lammikon riveihinsä: "Kärpät on tällä hetkellä paras vaihtoehto"

Oulun Kärpät ja Leijonissa keväällä MM-kultaa voittanut Juho Lammikko ovat solmineet ensi kautta koskevan pelaajasopimuksen.

Lammikko pelasi viime kaudella 40 ottelua NHL-seura Florida Panthersissa tehoin 0+6. MM-kisoissa 23-vuotias Lammikko pelasi nelosketjun keskushyökkääjänä muun muassa ratkaisevassa finaalipelissä Kanadaa vastaan. Vierellä hyökkäsi kulttimaineeseen noussut ratkaisupelaaja Marko Anttila.

– Koen, että minun pitää kehittyä pelaajana, ja Kärpät on tällä hetkellä paras vaihtoehto. Olen kuullut paljon hyvää organisaatiosta. Valmennus on hyvä, ja pelaajana Kärpissä on hyvät mahdollisuudet kehittyä, Lammikko kertoo.

Lammikko on 188-senttinen Porin Ässien kasvatti. Viimeiset viisi kautta hän on viihtynyt Pohjois-Amerikan kaukaloissa. Kolmena viime vuotena hän on kuulunut Florida Panthersin organisaatioon. Viime kaudella 36 peliä AHL-seura Springfield Thunderbirdsissa tuottivat tehot 6+12=18.

Lammikko harjoittelee parhaillaan vanhoilla kotikulmillaan Porissa.

Täysin outoon joukkueeseen hän ei tule, sillä Kärppien uusi ruotsalaispuolustaja Ludvig Byström on Lammikon vanha tuttu.

– Pelasin hänen kanssaan pari vuotta samassa joukkueessa AHL:ää. Hänet tunnen tosi hyvin. Hienoa, että hän on myös mukana joukkueessa.

Urheilutoimenjohtaja Harri Ahon mukaan Kärpät saa Lammikosta taitavan kahden suunnan pelaajan, joka pelaa erinomaista alivoimaa.

– Tiedossa oli, että hyökkääjää haetaan, ja nyt kun Juho tuli nimenä esiin ja päätti palata Eurooppaan, niin tietenkin olimme kiinnostuneita. Kyseessä on tuore MM-kultamitalisti, joka on jo uransa alkuvaiheessa osoittanut, että pystyy pelaamaan myös NHL:ssä.

Lammikon tasoisen pelaajan värvääminen on osoitus Kärppien kiinnostavuudesta pelaajien silmissä.

– Tämä on osoitus siitä, että meillä pelaajat menevät eteenpäin. Tänä vuonna viisi pelaaja lähti NHL:ään, ja se on varmasti esimerkki siitä, että Kärpät kiinnostaa ja on sellainen kasvualusta, josta voi ponnistaa myös takaisin NHL:ään, Aho kertoo.