Kapasen maalivire jatkui Toronton voitossa Winnipegistä

Kasperi Kapanen teki jo kauden viidennen maalinsa, kun Toronto haki Winnipegistä 4-2-vierasvoiton jääkiekon NHL:ssä.

Kapanen iski ottelun avausmaalin ensimmäisessä erässä. Hän sai irtokiekon haltuunsa ja laukoi yläkulmaan.

Toronto johti toisella erätauolla jo 3-0. Winnipeg kiri päätöserässä maalin päähän, mutta kotijoukkueen kiri jäi tyngäksi.

Kapanen on haalinut kauden 10 ottelussa tehot 5+4. Winnipegin hyökkääjätähden Patrik Laineen alkukausi taas on sujunut hieman alle odotusten. Toronto-ottelu oli hänelle kolmas perättäinen ilman tehomerkintöjä. Laine on kerännyt tällä kaudella tehot 3+2.