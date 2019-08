Kämäräinen kiskaisi kauden parhaansa ja kiritti Sipposen mestaruuskaareen

Kiekonheittäjä Salla Sipponen sairasteli ennen yleisurheilun Kalevan kisoja, mutta linkosi limpun voittolukemiin Lappeenrannan perjantai-illassa.

– En olisi uskonut, että tulee 56 metriä. Oli myötätuuli ja kylmä sää. Olen ollut kipeänä, mutta antibiooteilla se saatiin talttumaan. Lääkekuri loppui juuri ennen näitä kisoja, mutta sairastelun jäljet tuntuivat edelleen, Sipponen pohdiskeli.

Sipposen voittoheitto 56,29 lähti kuudennella kierroksella. Kokenut Sanna Kämäräinen herätteli Sipposta avauskierroksen tuloksella 55,66 ja piti johtoasemaa päätöskierrokselle saakka.

– Joskus olisin ollut pettynyt tällaiseen hopeaan, mutta viime ajat huomioiden en ole pettynyt, Kämäräinen, 33, jutteli.

Kämäräinen on urheilu-uran ohella opiskellut itsensä kauppatieteiden maisteriksi ja työskentelee yrittäjänä.

– Teen duunia, että voin tehdä duunia urheilu-urani eteen, Kämäräinen sanoi.

Hän kasaa itse rahoituksensa urheilu-uraan, mutta polte kiekonheittoon ei ole hävinnyt.

– Tunne on sisällä, että 60 metrin heitto vielä joskus tulee. En ole hylännyt unelmaa Tokion olympialaisista, Kämäräinen viittasi ensi vuoteen.

Kämäräisen ennätys on 61,07. Lappeenrannassa heitetty 55,66 on hänen kauden paras tulos. Liki vuosikymmenen nuorempi Sipponen heitti viimeisellään 56,29 ja otti mestaruuden. Dohan MM-kilpailujen tulosraja on 61,20.

– Luulen, että reilu 60 metriä riittää, Sipponen tuumi.

Tavoiteltavaa ja parannettavaa riittää, kun Sipposen ennätys on 58,36.

– Tosissani olen Dohan rajaa hakenut, mutta sairastelut ovat hidastaneet, Sipponen myönsi.