Kalle Rovanperän Toyota-haave rallin MM-sarjassa toteutui – "Ensi vuodesta tulee aika vaativa"

Latvala joutui kolmen kauden jälkeen väistymään Tommi Mäkisen tallista.

Viikkojen odotus ralliautoilun MM-sarjassa päättyi keskiviikkona, kun Tommi Mäkisen päälliköimä Toyota-talli julkisti ensi kauden kuljettajansa. Toyota vahvisti MM-sarjan verkkosivuilla, että sen kuskit ovat Kalle Rovanperä, Elfyn Evans ja Sebastien Ogier.

Kuljettajakolmikko ei ole yllätys, sillä samat nimet ovat keikkuneet rallia tuntevien arvioissa jo tovin. Valinnat merkitsevät sitä, että Toyotalla kolme vuotta ajaneen Jari-Matti Latvalan palveluksille ei ole japanilaistallissa käyttöä ainakaan koko kauden mitassa.

Rovanperä, 19, voitti vähän kilpaillussa WRC2 Pro -luokassa tänä vuonna luokkamestaruuden Skodalla. Toisen polven ralliautoilijaa on pidetty jo pitkään huippulahjakkuutena. Kalle Rovanperän isä Harri Rovanperä voitti urallaan yhden MM-rallin, vuonna 2001 Ruotsissa.

– Olen tuntenut Kallen hyvin nuoresta. On aina ollut selvää, että hänessä on jotain erityistä. Hänellä on vielä paljon opittavaa, mutta uskon, että hän on valmis ottamaan seuraavan askeleen, tallipäällikkö Mäkinen kertoi MM-sarjan verkkosivuilla.

Tänakin lähtö käynnisti kuskiruletin

Rovanperän, samoin kuin walesilaisen Evansin, sopimus on kaksivuotinen. Ranskan kuusinkertaisen maailmanmestarin Ogierin kontrahti on vuoden mittainen. Ogier siirtyi Toyotalle MM-rallit kauden jälkeen jättäneeltä Citroenilta, Evans ajoi päättyneellä kaudella M-Sport Ford -tallissa.

Mäkiselle ja Toyotalle tuli kiire löytää korvaavia kuskeja, kun maailmanmestaruuden voittanut virolainen Ott Tänak siirtyi yllättäen pahimman kilpailijan Hyundain leipiin.

Rovanperä testasi Toyotan Yaris-mallia jo 16-vuotiaana, joten hänellä on autoon jonkinlaista tuntumaa.

– Olen varma, että ensi vuodesta tulee aika vaativa. Suurimmat haasteet ovat uuden auton käsittelyn oppiminen ja MM-kalenteriin lisätyt uudet rallit, Rovanperä sanoi.

Mäkinen näkee, että Toyotalla on koossa hyvä yhdistelmä kokemusta ja nuoruutta. 35-vuotias Ogier ja 30-vuotias Evans ovat Rovanperälle hyviä kirittäjiä.

– Uskon, että Seb ja Elfyn ovat kokemuksellaan minulle sopivia tallikavereita. Voin oppia heiltä todella paljon, Rovanperä kertoi.