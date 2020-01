Kalle Rovanperä debytoi Toyotan WRC-autolla – "Tarkoitus on nautiskella"

Toyotan Kalle Rovanperä on tänä viikonloppuna varmasti Arctic Lapland -rallin seuratuin kuljettaja, vaikka samassa kisassa ja Rovaniemen huoltoalueella nähdään myös Mercedeksen F1-tallin Valtteri Bottas.

Vasta 19-vuotias Rovanperä ajaa Rovaniemellä WRC-autoa ensimmäistä kertaa kisaolosuhteissa. Viime vuonna puuppolalainen ajoi vielä Skodan R5-luokituksen menopelillä. SM-kauden avauskisassa on hyvä hakea säätöjä ensi viikolla alkavan MM-sesongin ensimmäisiin ralleihin.

– Toivottavasti päästään kokeilemaan vähän erilaisia säätöjä. Voi olla, että ne eivät aina osu kohdalleen, mutta täällä niitä on helppo kokeilla. Toivottavasti lopussa on jo hyvää vauhtia. Tarkoitus on nautiskella, Toyota Yaris WRC:llä Tunturiralliin osallistuva Rovanperä summasi.

– Autossa on voimaa ja aerodynamiikkaa aika paljon enemmän kuin R5:ssa. Keskilukko on aktiivinen, joten auto kääntyy helpommin ja on parempi ajettava. Toivon, että tämän viikonlopun jälkeen on jo enemmän luottoa autoon.

Kauden alussa on varaa opetella

Nuoren suomalaisen hartioille on aseteltu seuraavan suomalaisen maailmanmestarin viittaa. Ainakin ensimmäinen kausi on vielä varaa opetella WRC-auton metkuja.

– En ole oikeastaan mitään koko kauden tavoitetta miettinyt. Alkupuolisko vuodesta menee varmasti treenin piikkiin. Toivon, että puolesta välistä lähtien olen jo kilpailukykyisempi. Sitten voi enemmän tavoitteita asettaa, Rovanperä sanoi STT:lle.

Ensimmäinen palkintosija voisi tärähtää elokuussa Suomen MM-rallissa, sillä sorateiden grand prix ajellaan Rovanperän kotikonnuilla.

– Kotikisa Jyskälässä onkin sopivasti puolessa välissä. Toivottavasti siellä on jo luottoa vehkeisiin ja omaan tekemiseen, jotta saadaan jonkinlaista kyytiä aikaiseksi.

Monte Carlossa maltti on valttia

Rallin MM-tittelin voitto edellyttää rautaista kokemusta. Kuusinkertainen mestari ja Rovanperän tallikaveri Sebastien Ogier nappasi ensimmäisen meriittinsä vasta 30-vuotiaana. Rovanperällä on siis aikaa, mutta nuorukaisen mieli on tottunut voittoihin.

– Varmasti pari vuotta vaatii, että pääsee tasaisesti palkintosijoille. En tiedä, riittääkö se vielä siihen, että voi taistella mestaruudesta. Sen näkee sitten, kun homma lähtee liikkeelle, Tommi Mäkisen tiimin nuori suojatti totesi.

MM-kauden avauskisa on ehkä koko WRC-sesongin haastavin ralli.

– Kun malttaa ottaa nätisti, menee yleensä hyvin. Toisaalta siellä voi varmallakin ajolla tulla helppoja virheitä. Jos selviytyy läpi kisan, olisi se hieno juttu, Rovanperä suunnitteli.

– Kutkuttaa jo aika paljon. Toki tänä viikonloppuna ajamme täällä Napapiirillä, mutta ei nämä ihan samanlaisia kisoja ole. Montessa on sitten täysi keskittyminen ja lataus päällä.