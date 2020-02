Kalle Rovanperä ajoi historiallisen palkintopallisijan – "Hän lensi sen viimeisen pätkän"

Tallipomo Tommi Mäkinen hehkutti nuorta suomalaista: "Hän lensi sen viimeisen pätkän."

Toyotan rallitallin nuori tähti Kalle Rovanperä teki sunnuntaina päättyneessä Ruotsin MM-rallissa historiaa. Rovanperä tykitti sunnuntain power stage -erikoiskokeella uransa ensimmäisen pohja-ajan ja nousi tallikaverinsa, kuusinkertaisen maailmanmestari Sebastien Ogierin edelle kokonaiskisan kolmanneksi.

Rovanperä, 19, on kautta aikain nuorin kuljettaja palkintopallilla MM-sarjassa.

– On kyllä upea fiilis. Tuntuu aina paremmalta, kun palkintosija tulee kunnon kilvanajolla. Muutamia virheitä mahtui viikonloppuun, mutta vauhtimme oli koko ajan hyvää, Rovanperä summasi.

Suomalaisnuorukainen on ihastuttanut kauden kahdessa ensimmäisessä MM-rallissa. Hyvä startti WRC-auton ratissa nostaa toiveita entisestään.

– Nyt on helpompi jatkaa kautta, kun on kaksi hyvää tulosta alla. Siitä saa itseluottamusta ja pystyy ajamaan paineettomasti. Seuraavaksi on edessä sorakisoja. Niistä ei tällä autolla ole kokemusta. Varmasti tulee vielä niitä vaikeitakin hetkiä, Rovanperä sanoi.

Evans ensimmäinen brittivoittaja Ruotsissa

Toyota vei myös kisan voiton, kun Elfyn Evans oli ykkönen runsaan 12 sekunnin turvin ennen Hyundain Ott Tänakia. Evansille voitto oli vasta uran toinen.

– Kallen suoritus oli ihan käsittämätön. Hän ihan lensi sen viimeisen pätkän läpi. Pitää muistaa, että Kalle ajoi tuon pätkän ensimmäistä kertaa urallaan. Muut ovat ajaneet sitä jo vuosia. Myös Elfyn teki historiaa. Hän on ensimmäinen brittivoittaja tässä rallissa, Toyotan tallipomo Tommi Mäkinen hehkutti.

Evans on noussut Toyotan ratissa varteenotettavaksi mestariehdokkaaksi.

– Ensimmäinen voitto tiimissä lämmittää. Tämä on fantastinen tulos minulle ja koko tallille. Kausi on alkanut paremmin kuin osasin toivoa, Evans kommentoi.

M-Sport Fordin Esapekka Lappi oli Ruotsin tynkärallissa viides.

– Mielestäni ulosmittasin aika lailla kaiken potentiaalin, joka autossa on. En tiedä sitten, onko kuskissa vai autossa vikaa, mutta hirveästi kovempaa en olisi päässyt. Kauden alku on ollut ihan hyvä. Tästä on hyvä rakentaa kohti sorakisoja. Koko ajan mennään auton kanssa eteenpäin, Lappi totesi.

Lappi kehui Rovanperää

Nuorelle Rovanperälle Lappi antoi mojovat kehut.

– Viimeisessä väliajassa se meidät kaikki "tappoi". Tosi kova veto häneltä. Olen iloinen Kallen puolesta. Tiesimme, että hän ajaa täällä kovaa. Hän lunasti hienosti lupaukset, Lappi sanaili.

Evans ja Ruotsissa kuudenneksi jäänyt Hyundain Thierry Neuville johtavat MM-sarjaa tasapistein. Ogier on kolmantena viiden pisteen päässä.

Rovanperä on MM-pisteissä neljäntenä, Lappi viidentenä ja Ruotsissa kahdeksanneksi sijoittunut Teemu Suninen seitsemäntenä. MM-sarja jatkuu maaliskuussa Meksikon rallilla.