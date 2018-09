Kaksi japanilaispelaajaa rynnisti Yhdysvaltain avointen välieriin

Japanin Kei Nishikori ja Serbian Novak Djokovic valtasivat kaksi viimeistä paikkaa tenniksen Yhdysvaltain avointen miesten kaksinpelin välieriin. Nishikori kukisti puolivälierissä Kroatian Marin Cilicin yli neljän tunnin uurastuksen jälkeen 2-6, 6-4, 7-6 (7-5), 4-6, 6-4.

Serbitähti Djokovic puolestaan pystyi hoitamaan tieltään helpommin turnauksen yllättäjän Australian John Millmanin 6-3, 6-4, 6-4. Sijoittamaton Millman oli kaatanut edellisellä kierroksella elävän lajilegendan Roger Federerin.

Djokovicille välieräpaikka Yhdysvaltain avoimissa on uran 11:s. Hän on voittanut turnauksen vuosina 2011 ja 2015. Djokovicilla on kaikkiaan 13 grand slam -pystiä, viimeisin tuli heinäkuussa Wimbledonin ruoholta.

Djokovic ja Nishikori ottavat yhteen välierissä. Toisessa välierässä vastakkain ovat Espanjan Rafael Nadal ja Argentiina Juan Martin del Potro.

- Kun Kei on pelipäällä, hän on jopa viiden parhaan pelaajan joukossa maailmassa, Djokovic kehui japanilaista, joka on rankattu turnauksessa 21:nneksi.

- Hänellä on hieno kahden käden rystylyönti, hän liikkuu hyvin kentällä ja hän on yksi tennismaailman nopeimmista pelaajista.

Nishikori päihitti Djokovicin New Yorkissa neljä vuotta sitten juuri välierissä.

- Se voitto antaa minulle hyvää itseluottamusta tämänkertaiseen kohtaamiseen, vaikka en juuri muista siitä ottelusta paljoakaan, Nishikori pohti.

Virtaselle tappio pojissa

Japanilaiset kirjoittivat grand slam -historiaa, sillä myös naisten kaksinpelin välierissä nähdään edustus nousevan auringon maasta. Naomi Osaka saa vastaansa Yhdysvaltain Madison Keysin, joka kaatoi puolivälierissä Espanjan Carla Suarez Navarron 6-4, 6-3. Toisessa välierässä kotiyleisön edessä pelaava Serena Williams mittaa Latvian Anastasija Sevastovan vireen.

Poikien kaksinpelissä Otto Virtasen taival päättyi toiselle kierrokselle. Yhdysvaltain Brandon Nakashima kaatoi Virtasen 6-3, 6-4. Virtanen on tositoimissa seuraavaksi Davis Cupissa, jossa Suomi pelaa ensi viikolla Kairossa Egyptiä vastaan.