Kaisa Mäkäräisen unelmaviikonloppu sai jatkoa Pokljukassa: "Harvoin treeneissäkään tulee näin monet nollat putkeen"

Kaisa Mäkäräisen unelmaviikonloppu sai jatkoa, kun suomalaisässä otti 10 kilometrin takaa-ajokilpailussa toisen peräkkäisen voittonsa ampumahiihdon naisten maailmancupissa. Lauantain pikakilpailun voittajana ensimmäisenä takaa-ajoon lähtenyt Mäkäräinen hallitsi täysin kilpailun kulkua.

Suomalaistykki ampui nollat jokaisessa neljässä ammunnassa ja piti ladulla ylivertaista hiihtovauhtia.

– Tuntuu tosi hyvälle. Hyvä kisa tänään, kuten kaikille kärkipään tytöille, onnellinen Mäkäräinen kommentoi Ylelle.

Toiseksi ylsi pikakisan tavoin Italian Dorothea Wierer, joka jäi Mäkäräisestä maalissa 41,3 sekuntia. Mäkäräisen tavoin nollat ampunut Wierer oli kovassa lyönnissä ampumapaikalla, mutta ei kyennyt hiihdossa millään Mäkäräisen vauhtiin. Slovakian Paulina Fialkova oli kilpailussa kolmas.

– "Doro" painosti sopivasti, kun sai ammunnassa aina kiinni. Aika tiukasti piti jokainen kierros hiihtää.

Mäkäräinen on ampunut torstain normaalimatkan kilpailun avausammunnan jälkeen jokaisessa ammunnassa nollat tauluun. Putki on nyt 45 täysosuman mittainen, josta suomalaistähti on enemmän kuin mielissään.

– Tuntuu erityisen hyvälle, että saa ulosmitattua sen, mihin parhaimmillaan treeneissäkin pystyy. Aika harvoin treeneissäkään tulee näin monet nollat putkeen, Mäkäräinen iloitsi.

Ammunnan lisäksi kolminkertainen maailmancupin kokonaiskilpailun voittaja on pystynyt pitämään päänsä kylmänä odotusten suhteen, mikä on ollut avain alkukauden vahvaan vireeseen.

– En ole asettanut itseäni ahtaalle menestysodotusten suhteen. Eilinen voitto tuli vähän yllättäen, enkä tänäänkään ajatellut, että on pakko voittaa. Hyvä kisa tulee, jos on tullakseen, Mäkäräinen summasi.

Maailmancupin kokonaiskilpailussa Mäkäräinen on nyt toisena 13 pistettä Wiereriä perässä.

Suomen toinen edustaja Mari Eder keskeytti kilpailun.

Ampumahiihdon maailmancup jatkuu ensi viikolla Itävallan Hochfilzenissä.