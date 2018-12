Kaisa Mäkäräinen luottavaisena: "Aika hyvin tuntuu nyt irtoavan kilpahiihto" – myös miesampumahiihtäjät valmiita tasonnostoon

Kaisa Mäkäräinen sementoi yhä tiukemmin asemaansa suurten ampumahiihtäjien joukossa, kun hän otti jännittävien vaiheiden jälkeen uransa kolmannen maailmancupin kokonaisvoiton viime maaliskuun lopulla. Nyt alkamassa on upean uran 15. cup-kausi, ja Kaisa ei muuta kuin jaksaa vaan.

– Jaksaa. Tämähän on taas ihan mukavaa, mutta pakko myöntää, että kesällä oli vaikeita hetkiä. Silloin kun asiat ei sujuneet eikä oikein tiennyt mitä tehdä, silloin oli hankalia päiviä ja viikkoja. Mutta silti, kyllä silloinkin jaksoi vain katsoa eteenpäin, Mäkäräinen kertoi hymyssä suin Slovenian Pokljukassa, jossa maailmancup alkaa naisten osalta torstaina.

Cupissa itse asiassa päästiin jo vauhtiin, kun Pokljukassa kisattiin sunnuntaina viestipäivä.

– Nyt ollaan jo vähän hajulla siitä, missä mennään suhteessa muihin, Mäkäräinen näkee.

Ja jos hajussa on mitään perää, hyvältä näyttää. Mäkäräinen oli sekaviestissä selkeästi muita edellä.

Vielä pari viikkoa sitten tilanne näytti vielä harmaammalta. Huolta kauden alla toivat hengitysvaikeudet, jotka verottivat tehoharjoittelua. Nyt näyttää senkin suhteen jo paremmalta, Mäkäräinen vakuuttaa.

– Kuntokäyrä on ollut ylöspäin kuitenkin koko syksyn. Aika hyvin tuntuu nyt irtoavan kilpahiihto.

Muiden on siis syytä varoa 35-vuotiasta teräsnaista. Ketkä nuo pahimmat haastajat sen neljännen kristallipallon tiellä sitten ovat?

– Tuttuja tyttöjä Norjasta, Ranskasta, Saksasta, Italiasta. Joka vuosi tulee kuitenkin uusia, ja suurin osa (muista) on 90-luvulla syntyneitä. He ovat sen verran nuoria, että pystyvät ottamaan isojakin askeleita eteenpäin, Mäkäräinen miettii.

Pientä toivoa muille antaa osaltaan paradoksaalisestikin se, että Mäkäräinen menee ladulla kovaa. Niin kovaa, että häntä kaipaillaan jälleen maastohiihtomaajoukkueen mukaan MM-viestiin. Moinen kahden lajin kikkailu ei voisi olla tietenkään vaikuttamatta päälajin cup-taistoon. Mäkäräinen itse ei lähde spekulointiin, ja talvessa on vielä monia mutkia, mutta selvää on, mikä on päätähtäin.

– Mie oon ampumahiihtäjä.

– Olisi kunnioitettavaa antaa myös maastohiihtäjille työrauha. He tietävät mitä tekevät. Ja toivon, että meitäkään (ampumahiihtäjiä) ei suolata, jos ei ihan täydellisesti mene nämä kauden alkukisat.

Mutta vieläkö kuitenkin jaksaisi kahtakin MM-huumaa?

– En pysty sanomaan. Katsotaan nyt kevääseen, sitten tiedetään enemmän.

Ederillä tie kohti kahta MM-kisaa

Ampumahiihdon naisten maailmancupissa on 16 viime kauden ajalta Mäkäräisen lisäksi vain yksi toinen suomalainen osakilpailuvoittaja. Mari Eder, Laukkasena kahteen voittoon Holmenkollenilla 2017 tähtäillyt 31-vuotias pikamenijä, on kovasti yrittämässä sekä MM-Seefeldiin että sen jälkeen MM-Östersundiin.

– Kyllä. Tie on kuitenkin vielä auki, ja mennään tilanteen mukaan, Eder muotoilee.

Ederillekin sunnuntain sekaviesti antoi rohkaisevaa tuntoa. Hän oli Mäkäräisen tavoin osuutensa nopein. Ammunta on toki vielä oma lukunsa.

– Yhtenä päivänä hyvää, toisena ei niin. Sunnuntaina kuitenkin maltoin keskittyä.

Miesampumahiihtäjät valmiina nousuun

Suomalainen ampumahiihto on jo pitkään kulkenut naisten harteilla. Nyt on kuitenkin jo enemmän toiveita onnistumisosumista myös miesten puolella, ja henkilökohtaisen maailmancupin keskiviikkona normaalimatkalla aloittava miesnelikko uskoo itseensä ja toisiinsa.



– Toivotaan, että fyysisellä puolella on menty eteenpäin. Ja kyllä tässä aika luottavaisin mielin on myös ammunnan kanssa. Ensimmäinen (maailmancupin) top-20-sijoitus on tavoitteena, ehkä jo huomenna, Olli Hiidensalo tiivisti tiistaina maajoukkueen valmistautuessa tiiviin cup-kauden alkuun.



– Mutta tottakai tämä laji pitää nöyränä. Ei pysty röyhistelemään, Hiidensalo myöntää nauraen.



Ilolla mennään, toivottavasti sen suomalaista miesampumahiihtoa pitkään painaneen harmaan kivenkin läpi. Ilolla, ja tietenkin myös tarpeeksi nöyryyttä sisältävällä päättäväisyydellä: Tero Seppälä luottaa omaan tekemiseen kuin vuoreen.



– Minkäläisen Teron toivoisin keskiviikkoon? Energisen, iloisen ja päättäväisen, Seppälä sanoo.



Seppälä säväytti pari viikkoa sitten Kontiolahden gp-kisoissa hyvillä otteilla, yllättäen osin itsensäkin.



– Siellä ei kuitenkaan ollut vielä ihan sitä terävyyttä, vaikka tulokset olivatkin hyviä. Sen jälkeen on treenattu vielä kovaa, ja hiihto tuntuu nyt hyvältä.



Sunnuntainen cup-avaus eli sekaviesti ja sen ammuntamurheet on jo laitettu pääkopasta sivuun.



– Sen illan sitä vielä ehkä pureskeli, sitten unohdettiin se, Seppälä painotti.



Hiidensalon ja Seppälän kanssa Joensuussa on treenannut myös Tuomas Grönman. Yhteisharjoitukset ovat lujittaneet yhteishenkeä ja siivittäneet yhä eteenpäin. Grönman tiivistää kuitenkin lopulta sen, mikä ratkaisee paitsi keskiviikkona, myös koko kaudella.



– Ammunnassa joskus on taulut kaatunut, joskus jäänyt pystyyn.



Siinäpä se. Mutta josko tällä kaudella niitä kaatuisi miehilläkin entistä tehokkaammin.