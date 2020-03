Julius Junttila sairastui, Jari Sailio palaa kokoonpanoon – Kärpät pienin muutoksin supervireistä Lukkoa vastaan

Jääkiekkoliigan runkosarjan viimeinen viikko käynnistyy Oulussa tiistaina, kun vuoden 2020 ylivoimaisesti kovin joukkue Rauman Lukko saapuu oululaisten vieraaksi Raksilaan. Raumalaiset ovat jääneet tämän vuoden 25 pelissä pisteittä vain kahdesti. Kärppien ja Lukon kamppailu alkaa kello 18.30.

Runkosarjan voiton jo ennen viimeisiä pelejä varmistaneen oululaisjoukkueen lähtökohta peliin on sama kuin lauantain tappiolliseen KooKoo-otteluun. Kärpillä ei ole pelissä panosta, mutta vastustajalla sitä löytyy sitäkin enemmän.

Raumalaisilla on runkosarjan kakkospaikka täysin omissa käsissään. Lukko on kahden pisteen päässä Tapparasta, mutta Satakunnan ylpeys on pelannut ottelun tamperelaisia vähemmän.

Ero toisen ja kolmannen runkosarjasijoituksen välillä voi kuulostaa pieneltä, mutta todellisuudessa sillä on suuri merkitys. Runkosarjan kakkoselle puolivälierävastustaja tulee pudotuspelien ensimmäiseltä kierrokselta, jossa joukkueet sijoilla 7-10 ratkovat ensin kaksi puolivälieriin pääsevää joukkuetta.

Runkosarjan kolmas saa suurella todennäköisyydellä vastaansa Helsingin IFK:n, jonka kokoonpano pullistelee laatua. Puoliuninen punapeto on ollut aina parhaimmillaan keväisin, ja nyt HIFK:lla on jalkeilla kenties kovin kokoonpano vuosiin.

Sailio palaa, Junttila sivuun

Raumalaisjoukkueen kova vire ja ottelun merkitys Lukon runkosarjasijoituksen kannalta heittää Kärpille suuren haasteen. Mille tasolle Kärpät pääsee, kun pelissä ei ole runkosarjan kannalta enää panosta?

Kärppienkin pitäisi saada alle laadukkaita pelejä ennen pudotuspelejä. Muuten keväästä voi tulla pikkupedoille yllättävän hankala, sillä vire tuskin kääntyy nappia painamalla.

Kärppien kokoonpanossa on pieniä muutoksia. Julius Junttila on sivussa sairastumisen takia. Kokoonpanoon puolestaan palaa lauantaina pelipäivän aamujäillä pienen kolhun saanut Jari Sailio. Puolustuksessa pakkipareja on sekoitettu hieman. Kärppien maalille palaa lähes kuukauden tauon jälkeen Justus Annunen.

Raksilassa jatkuu illalla myös taistelu Liigan pistepörssin voitosta. Lukon paidasta löytyy viime kierroksella kärkipaikalle noussut Justin Danforth. Kärppäpelaajista pörssivoitosta taistelee kolmen pisteen päässä kärkikaksikosta vaaniva Jesse Puljujärvi.

Aiemmat kohtaamiset kovia Kärpille

Kärpät ja Lukko ovat kohdanneet tällä kaudella kolme kertaa. Kärpät on voittanut peleistä kaksi, Lukko viimeisimmän Raumalla pelatun pelin.

Kärpät maksoi kauden kahdesta Lukko-voitostaan kovan hinnan. Joukkueiden kauden ensimmäinen kohtaaminen lokakuun lopulla muistetaan parhaiten Lukon Krstian Pospisilin ja Kärppien Otto Karvisen välisestä tilanteesta, jonka seurauksena kärppähyökkääjä oli peleistä sivussa kuukauden päivät aivotärähdyksen takia. Tiistaina kaksikko on ensimmäistä kertaa kaukalossa yhdessä kyseisen tilanteen jälkeen.

Seuraavassa keskinäisessä kohtaamisessa Kärppien kokoonpanosta putosi puolustaja Aleksi Mäkelä, joka sai Lukko-puolustaja Robin Pressin laukauksen ilkeästi kasvoihinsa.

Kärppien kokoonpano Lukko-ottelussa:

Hyökkääjät:

#17 Mika Pyörälä – #91 Juho Lammikko – #9 Jesse Puljujärvi

#18 Sami Anttila – #19 Michal Kristof ­– #29 Radek Koblizek

#36 Jussi Jokinen – #20 Janne Pesonen – #50 Juhamatti Aaltonen

#41 Jari Sailio – #27 Miska Humaloja – #21 Otto Karvinen

Puolustajat:

#71 Ludwig Byström – #26 Shaun Heshka

#43 Miihkali Teppo – #28 Mikko Niemelä

#5 Lasse Kukkonen – #37 Aleksi Mäkelä

#4 Joona Huttula

Maalivahdit #30 Justus Annunen (#42 Patrik Rybar)