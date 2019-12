Erittäin hyvä juttu että saivat OUA-kisat tänne Ouluun ja Keeke on touhunnut lupajutut siihen malliin että kaikki on varmasti ihan ok. Edelliset kisat kun nallikarin edustalla pidettiin olivat myös 2-päiväiset silloin kisat järjesti OMU ja yleisöä riitti ja tapahtuma oli myös silloin ikimuistoinen siellä ajettiin Erikoisliukuesteillä jäärataluokkaa, lekens-autojen luokka ja jokkis-autojen luokka. Tälläisiä tapahtumia Oulu tarvitsee ja Nallikari on otollinen paikka tapahtumalle on majoitusmahdollisuudet vieressä on hyvät kilpailutoimistotila ja kaikki puiteet mitä tuollainen tapahtuma tarvitsee. Kiitos jo ennakkoon ei muuta kun jäätilanne saadaan kohdalleen se vaadittava 40 cm. niin kisa onnistuu.