Jokerit hävisi SKA:lle ennätysyleisönsä edessä

Jokerien ja SKA:n odotettu ottelu KHL-jääkiekkoliigassa oli ohi nopeasti. Pietarilaissikermä löi haastajansa 6-2 salamatahtia, sillä SKA karkasi 1-0-johtoon 25 sekunnissa tuplaten etumatkansa kuudennella minuutilla.

Toisen erän kolmella ylivoimamaalilla vieraat johtivat pelin puolivälin taituttua jo 5-0.

- Kaveri oli tehokas, me otimme liikaa jäähyjä. Kukaan ei luovuttanut, mutta SKA on hyvä, jos niille antaa noin monta maalia eteen, Jokerien hyökkääjä Pekka Jormakka kuvasi.

Kamppailu houkutteli reilut 13 000 katsojaa vetäville Jokerien areenan lehtereille kauden ennätysyleisön, 11 067 katsojaa. Sesongin avausottelua Kunlunia vastaan syyskuun alussa Helsingissä seurasi 9 213 silmäparia.

Jokerien keskimääräinen katsojatavoite on 10 500. Se summaa vajeeksi kahdeksan kotiottelun jälkeen yhteensä 14 839 lipun ostajaa.

- Oli hienoa nähdä, että yleisöä oli paljon tänään. Harmittaa, että ei pystytty esittämään parastamme, Jormakka kertoi.

Lauantaina yleisö sai vastinetta panostukselleen, sillä kotijoukkueen tappiosta huolimatta kaukalossa tarjottiin hyvätasoinen - joskin SKA:n etevän viimeistelyn takia epätasainen - jääkiekkomittelö. Kovia otteitakaan ja tunteitakaan ei piiloteltu. Terävimmin tämä tuli esille Nail Jakupovin erehdyttyä ilakoimaan 3-0-maaliaan liiaksi Jokerien Oliver Lauridsenin lähituntumassa. Tanskalaispuolustaja opetti nyrkeillään venäläishyökkääjälle tyylitajua ja kuittasi tempauksestaan 5+20 -minuutin jäähyt.

- Tapahtumaa edelsi hänen virheellinen sukellusväittämänsä. Sitten hän epäkunnioittavasti alkoi juhlia viimeistelyään maalivahtimme edessä. Sitä ei tehdä, Lauridsen taustoitti.

Timanttinen SKA

SKA osoitti suvereenisti sen, miksi se on vireessä tahmeasta kauden käynnistymisestä huolimatta. Pietarilaisyhdistelmä hävisi kaksi kolmesta ensimmäisestä pelistään tyrmäävästi yhteismaalein 2-10 syyskuussa, mutta on sittemmin porskuttanut liki voitosta voittoon. Nyt SKA:n pisteputki on jo 11 ottelun mittainen.

Syyskuun puolivälissä Jokerit ylsi Pietarissa jatkoajalle taipuen niukkaan tappioon.

- Kyllä SKA on jälleen yksi mestarisuosikeista, Jormakka kiteytti.