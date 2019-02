Toyota-kuljettaja Jari-Matti Latvala tekee historiaa torstai-iltana käynnistyvässä Ruotsin MM-rallissa. Tuurilainen starttaa 197. kertaa MM-osakilpailuun, jonka myötä 33-vuotiaasta Latvalasta kruunataan kautta aikain kokenein kuljettaja rallin MM-sarjassa.

– En tiedä, mihin se aika on mennyt. Miten se voikin mennä niin nopeasti. Tuntuu, että ei siitä ole pitkä aika, kun juuri Ruotsissa ajoin ensimmäisen voittoni (2008). Silloin olin nuorin osakilpailuvoittaja, Latvala päivittelee.

– Näköjään kun nuorena aloittaa, niin paljon ehtii. Uskomattomalta se tuntuu, ei voi mitään. Ei tunnu, että olisin niin vanha.

Ruotsin rallissa Latvala nousee yhden MM-startin turvin ohi espanjalaislegenda Carlos Sainzin, joka lopetti vasta 44-vuotiaana. Latvalalla on aikaa kiriä tuntuvaan johtoon ajettujen MM-rallien listalla.

– Silloin kun Carlos ja kumppanit lopettivat, niin he olivat nelikymppisiä tai päälle. Toki heidän aikaan ralleja ajettiin vähemmän.

Optimaalinen lähtöpaikka

Kauden avauskisa Monte Carlossa sujui Latvalan osalta mollivoittoisesti. Se kuitenkin edesauttaa Ruotsin rallin osalta, sillä lumisilla ja loskaisilla teillä lähtöpaikalla on suuri merkitys.

– Lähtöpaikka on hyvä. Me ollaan kuudentena autona tiellä. Viime vuonna (Thierry) Neuville oli viides auto tiellä ja voitti koko kisan. Oli keli sitten mikä tahansa, on lähtöpaikkamme optimaalinen, Latvala povaa.

– Perjantaina se mahdollisuus on, silloin on pakko iskeä. Tosiasia on, että kun lähtöjärjestys käännetään, on taaempaa helpompi tulla seuraavina päivinä.

Valmistautumisen puutteesta Latvalan menestys ei jää kiinni. Takana on liki viisi täyttä testipäivää. Toyota ja Latvala lähtevät Ruotsin kisaan kolmatta kertaa, joten myös yhteinen kokemus kauden ainoasta lumirallista on mittava.

– Auton kanssa ollaan sinut, ei tarvitse sitä miettiä. Kun kaksi vuotta sitten aloitettiin, oli moni asia vielä kauheaa sähellystä.

– Toisena vuonna oli jo paljon paremmin asiat, ja nyt tänä vuonna on hyvin rauhallista. Ihmiset ovat oppineet omat paikkansa, Latvala summaa.