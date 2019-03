Seefeld on kolmas hiihdon arvokisa peräkkäin, johon valmistautuessaan Matti Heikkinen on taistellut aikaa vastaan. Alkukauden meno ei ole tälläkään kertaa enteillyt mitalitasoa, mutta Itävallassa Heikkinen on luottavainen.

Viikko sitten lauantaina hiihdetty yhdistelmäkisa osoitti jo, että vire kohosi melkoisesta montusta ylöspäin.

– Skiathlonissa tuli ensi kertaa tällä kaudella tunne, että onnistuin. Se oli tasapainoinen ja nousujohteinen 30 kilometriä. Kunto on jotenkin löydetty, ja suunta on ollut ylöspäin, Heikkinen kertasi lauantaina.

Ennen kauden alkua Heikkinen oli analyyttisyytensä lomassa erittäin optimistinen, sillä kesäharjoittelu sujui hyvin. Urheileminen alkoi kuitenkin mennä huonoon suuntaan jo ennen maailmancup-kauden alkua. Kolme epätasapainon kuukautta kääntyivät kuitenkin helmikuussa kohti valoa tekemällä "oikeita asioita".

– Olen syönyt, nukkunut ja treenannut. Ei se sen kummempaa ole, Heikkinen tiivisti.

– Oli iso todennäköisyys, ettei vire oikenisi ollenkaan, mutta nyt olen levollisin mielin.

Hyvin tehty työ tekijänsä palkitsee

Maailmanmestaruuden 2011 voittanut Heikkinen, 35, urheilee ammatikseen menestyksen motivoimana. Jämäsijat eivät häntä kiinnosta, ja jyväskyläläiselle jämäsijat ovat sellaisia, joista moni muu olisi iloinen. Esimerkiksi 15 kilometrillä hän koki voivansa taistella vain sijoista 6–12 ja katsoi parhaaksi jättää kisan väliin.

– Se oli oikea ratkaisu, siitä ei olisi tullut menestystarinaa, Heikkinen sanoi.

Sunnuntain 50 kilometrille valmistautuessaan hän ei haihattele, vaan lähtee tekemään parhaansa.

– Mitali tulee, jos se tulee. Niin se on ollut minun urallani ennenkin. Kun hoitaa työnsä mahdollisimman hyvin, niin hyviä asioita tapahtuu, jos on tapahtuakseen, Heikkinen filosofoi.

Kahden vuoden takaisissa Lahden MM-kisoissa hän vertyi päätösmatkalla yllättäen pronssivauhtiin, ja viime talven olympialaisissa vire toi parhaimmillaan 10. sijan vapaan hiihtotavan 15 kilometrillä.

Sumusta kuninkuusmatkan taitajaksi

Harjoitusvuosien karttuessa Heikkisestä on sukeutunut 50 kilometrin taitaja. Vielä neljä vuotta sitten MM-Falunissa hän hoippui kisan jälkeen tajunnan rajamailla, sumussa.

– Falunissa sanoin, että pitää tehdä asioita niin, että näitä alkaa kestää. Lahdessa onnistuttiin, mutta viime vuonna Koreassa en ollut sellaisessa kunnossa, että olisin kestänyt sen kyydin, mitä Iivo (Iivo Niskanen) siellä hiihti Bolsun (Aleksandr Bolshunov) kanssa.

Lahden supervauhdikkaaseen hiihtoon verrattuna Seefeldin sohjossa on erilaiset haasteet. Lämpömittari voi kohota yli kymmenen asteen, latupohja on pehmeä ja vauhti yhteislähdössä todennäköisesti kova.

– On hiihdettävä omien voimien mukaan. Jos ylität omat rajat liian aikaisessa vaiheessa, tulee todella pitkä lenkki, Heikkinen ennakoi.