Jälleen maaliton tasapeli – AC Oulu pelannut kuusi tuntia ilman osumaa Raatissa

AC Oulu ei ole tehnyt kaudella 2019 vielä yhtään maalia Ykkösen kotiotteluissaan. Nousijasuosikki on pelannut nyt kuusi tilastoitua tuntia ilman osumaa Raatissa.

Sunnuntai-iltana AC Oulu jäi maalittomaan tasapeliin FF Jaroa vastaan.

– Ei voi olla tyytyväinen. Surkeaa. Pahasti puristaa tällä hetkellä päästä, AC Oulun päävalmentaja Mika Lähderinne kommentoi.

Vaikka kone on hyytynyt, AC Oulu on Ykkösessä edelleen kolmantena. Se on saanut kahdeksasta ottelusta 12 pistettä. Maaliero on 6–2.

– Paineet kuuluvat kilpaurheiluun. Olemme keskustelleet joukkueen kanssa. Tekeminen treenikentällä on koko ajan ollut hyvällä tasolla, Lähderinne totesi.

Lue lisää maanantain Kalevasta.