Jalkapallon Suomen cup pääsee vauhtiin lauantaina – AC Oulu aloittaa Kokkolassa, RoPS pelaa kotiottelunsa Oulussa

Talvikauden Suomen cupin voi tiivistää kahteen ydinkohtaan: pelin kehittäminen kesää varten ilman, että mahdollinen menestyminen unohtuu.

Näin on kuvio myös AC Oululla, joka aloittaa cupinsa lauantaina Kokkolassa KPV:n vieraana.

– Lohkon kaksi parasta joukkuetta pääsevät pudotuspeleihin. Kaikkihan sitä tavoittelevat. Pelin kehittäminen on tärkeintä, mutta kun pelaat hyvin, tulee myös tulos, AC Oulun päävalmentaja Jyrki Ahola toteaa.

AC Oulu saa cupissa kohdata viisi kesän vastustajaansa. Edelleen kovasti joukkueeseen satsaava KPV on ennakolta jopa Ykkösen kovin nousijasuosikki. Lohkon muut joukkueet ovat VPS, Jaro, AC Kajaani ja SJK Akatemia.

– Nyt aletaan katsoa voimasuhteita. RoPS-harjoitusottelussamme oli paljon hyviä juttuja, olemme käyneet niitä pelaajien kanssa läpi. Välillä taas valuimme liian alas ja paine pallolliselle pelaajalle unohtui, Ahola sanoo.

Oululaisten kokoonpanosta on varmuudella pois teinitoppari Miika Koskela, joka on alle 17-vuotiaiden maajoukkueen mukana.

Myös RoPS:n liigajoukkue pelaa Suomen cupin ottelunsa Heinäpään jalkapallohallissa. RoPS kohtaa lauantaina SJK:n kello 14 alkavassa ottelussa. RoPS:n ja FC Hakan kohtaaminen on ohjelmassa sunnuntaina 9. helmikuuta.

Pelipaikan valinnan taustalla on Rovaniemen Ounashallin pieni koko.

Viime vuonna Kakkosen cupissa finaaliin edennyt JS Hercules avasi cup-talvensa viime viikolla Rovaniemellä. RoPS:n akatemiajoukkue otti Ounashallissa pelatussa ottelussa Herculesista 2–1-voiton.

– Pieni kenttä, paljon tapahtumia, vähemmän järkeä. Viime vuonna olimme tavoitteellisesti liikkeellä cupissa. Haluamme nytkin pärjätä, mutta kesä on enemmän mielessä, Herculesin päävalmentaja Mikko Isokangas kommentoi.

Sunnuntaina cupissa nähdään Oulun paikallisottelu Herculesin ja OLS:n välillä. OLS on vasta nimennyt valmentajakseen tanskalaisen Peter Ebbe Tønderin, jolla on vielä velvoitteita myös kotimaansa suuntaan. Jos Herculesilla on nuori joukkue, OLS:lla se on vielä nuorempi.