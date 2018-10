Jäisessä rännissä vauhti on kova – oululainen alamäkiluistelija Paavo Klintrup on jo lajin veteraani

Oululainen Paavo Klintrup aloittaa alamäkiluistelun MM-sarjassa jo 12:nnen kautensa.

Rakkaus lajiin roihuaa sen verran voimakkaana, että Klintrup suunnittelee jatkavansa työtä lajin parissa kilpauran jälkeenkin.

Alamäkiluistelu

Oulu

29-vuotias Paavo Klintrup on vielä nuori mies.

Mutta kaukana ovat ajat, kun 17-vuotias Klintrup paahtoi Helsingin Tähtitorninmäen juurelle luistimet jalassaan.

Alamäkiluistelusta innostunut oululainen ylsi debyytissään neljännelle sijalle.

Vaikka palkintopallipaikka menikin sivu suun, Klintrup sai käteensä juomalippuja tapahtuman päättäviin kekkereihin.

Bileiden ikäraja oli 18 vuotta, joten vaihtoehtona oli heittää liput roskakoriin tai antaa ne jollekin muulle.

Klintrup päätti ojentaa liput kilpailun voittajalle. Vastineeksi nuorukainen sai kisajärjestäjiltä pari lavallista energiajuomaa.

Klintrup muistelee tapahtunutta hymyillen. Juomalippuja ei ole tarvinnut antaa pois enää vuosikausiin: kokenut vauhtihirmu aloittaa jo 12:nnen kautensa alamäkiluistelun MM-sarjassa, Red Bull Crashed Icessa.

– En tunne olevani papparainen, vaikka mukana on myös alaikäisiä luistelijoita. Sarjassa on muutama minua vanhempi kilpailija, mutta minulla on eniten kisakokemusta, Klintrup sanoo.

Ikääntymisen huomaa itsesuojeluvaiston parantumisena. Radan vauhdikas meno saattaa toisinaan jopa hirvittää.

– Nuorista näkee, etteivät he mieti pätkääkään mahdollisia haavereita. Itse olen alkanut vuosien saatossa miettiä, että tuon kohdan voisin ottaa vähän toisella tavalla. Toisaalta nuorten kanssa kilpaileminen pitää mielen virkeänä. He ovat hyviä kirittäjiä.

Alamäkiluistelu levittäytyy ensimmäistä kertaa Aasian mantereelle, kun kausi starttaa joulukuussa Japanin Yokohamassa.

Klintrupin mukaan Aasian valloitusta oli suunniteltu jo pari vuotta.

– En ole itsekään koskaan käynyt Aasiassa, joten on mahtavaa päästä sinne. Täysin uusi kulttuuri meikäläiselle.

Yokohamaan rakennettava ränni on kaikille kilpailijoille uusi ja mystinen rata. Viimeksi keväällä alamäkiluisteluun tuntumaa ottaneen Klintrupin täytyy omaksua uudet kuviot nopeasti.

Ennen kisojen aika-ajoja kilpailijoilla on vain muutama lasku aikaa tutustua uuteen rataan.

– Olen laskenut niin monenlaisissa paikoissa, että pystyn ottamaan uuden radan haltuun melko nopeasti. Se on yksi kokemuksen tuomista eduista.

Lajin vaatimustaso on kasvanut jatkuvasti. Urheilijoiden kehittymisen ohella kilpailut ovat kasvaneet yksittäisistä kisoista suuriksi tapahtumiksi.

Klintrup ei ole yllättynyt suuresta suosiosta, sillä lajin yleisömäärät ovat aina olleet valtavia.

– Olen yllättynyt, miten tietoisuus lajista on kasvanut urheilua vähemmän seuraavien ihmisten keskuudessa. Alamäkiluistelua aletaan hiljalleen pitää varteenotettavana lajina.

Kehitystä läheltä seurannutta Klintrupia kuunnellaan lajin päättävissä elimissä.

– Periaatteessa meillä kokeneimmilla kilpailijoilla on vaikutusvaltaa. Meillä on paljon erilaisia näkemyksiä ja kokemuksia.

– Oman menestyksen lisäksi tässä on muitakin tavoitteita. Huhuissa lajia on väläytelty jopa olympialaisiin. Se tuntuu ajatuksena aika hienolta.

Joulukuussa alkavalla alamäkiluistelun MM-sarjakaudella käydään kolme osakilpailua. Japanin Yokohaman avauskoitoksen jälkeen sirkus siirtyy helmikuun alussa Jyväskylään. Helmikuun toisena viikonloppuna vuorossa on Bostonin osakilpailu.

Laskijoilla on lisäksi mahdollista osallistua pienempiin kisoihin, joista saa lisäpisteitä MM-taisteluun.

Paavo Klintrupille kertyy MM-osakilpailuiden lisäksi noin viisi kisaa aikatauluista riippuen.

– On mukava päästä taas kisaamaan. Tavoitteenani on säilyttää oma tasoni kymmenen parhaan joukossa ja napata pari loppukilpailupaikkaa. Siihen olisin tyytyväinen, Klintrup kertoo.

Alamäkiluistelijoille lajiharjoittelu aiheuttaa haasteita. Klintrup pitää luistelutuntumaa yllä jääkiekko- ja kaukalopallovuoroilla.

Juniorina jääkiekkoa harrastaneen Klintrupin vahvuus on aina ollut luistelu. Kehitettävää on erityisesti räjähtävyydessä.

– Startissa pitäisi olla nopeampi. Lähdöstä olisi tärkeää päästä kärkeen. Olen paiskinut kuntosalilla kovasti hommia sen eteen.

Kempeleen Köykkyriin viime talvena rakennettu rata on tärkeä lisä Klintrupin harjoitteluun, jos maan lumi- ja pakkastilanne sallivat radan jäädyttämisen.

– Ilman muuta otan siitä hyödyn irti, jos se vain saadaan kuntoon. Viime talvena en ehtinyt paikan päälle luistimet jalassa.