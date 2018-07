Jaardi kerrallaan kohti EM-menestystä ja suurempaa suosiota

Amerikkalaisen jalkapallon NFL on yksi Pohjois-Amerikan suosituimmista palloilusarjoista ja lajinsa maailman kovatasoisin, mutta Euroopassa laji on pysynyt marginaalissa.

EM-kilpailuissa Suomi on kuulunut kestomenestyjiin 1980-luvulta lähtien ja tavoittelee sunnuntaina Vantaalla alkavissa kotikisoissa mestaruutta ja paikkaa MM-kilpailuista.

- 1980-luvulla EM-kilpailuissa oli mukana neljä maata, nykyään 20 maata kamppailee paikoista EM-kilpailuihin. Kansainvälisissä otteluissa vastustajat kovenevat koko ajan, kertoo Suomen amerikkalaisen jalkapallon liiton puheenjohtaja Roope Noronen.

Amerikkalainen jalkapallo on erittäin fyysinen, mutta myös taktinen laji. Vastustajan aluetta valloitetaan jaardi kerrallaan.

- Avausottelun merkitys on suuri. Britannia sopii meille Ranskaa paremmin ensimmäiseksi vastustajaksi, sanoo päävalmentaja Tuomas Heikkinen alkulohkovastustajista.

EM-joukkueeseen kuuluu 45 pelaajaa ja laaja taustaryhmä. Eri pelipaikoille on peluuttajansa, ja isojen miesten kunnossapitämiseen tarvitaan huoltojoukkoja.

- On harvinaista, että Suomessa joudutaan kiinnittämään näin paljon huomiota helteen vaikutukseen. Turnausta edeltävinä päivinä ja otteluiden välisinä päivinä täytyy varoa kuormittamasta pelaajia liikaa ja välttää väsymyksen aiheuttamia loukkaantumisia, Heikkinen ruotii.

- Palautumiseen tarvitaan nestettä, liikettä ja unta, lisää laitahyökkääjä Ilari Laine.

Ei kahdessa vuodessa NFL:ää

Tampere Saintsia Vaahteraliigassa edustava Laine pelasi välillä neljä vuotta Pohjois-Amerikassa.

- Pohjois-Amerikassa on päätoimiset valmentajat, mutta Suomessa tilanne on toinen. Suomalaisten pelaajien taso on noussut, ja joukkueet pitääkin rakentaa suomalaisen rungon ympärille, Laine kertoo.

Puheenjohtaja Noronen korostaa näkyvyyden merkitystä, kun laji pyrkii kasvamaan.

- Moni aloittaa lajin nähtyään sitä televisiosta. Sarjatoiminnassa parannamme edelleen toimintaympäristöä, mutta ei tänne kahdessa vuodessa voida tehdä mitään Suomen NFL:ää, Noronen sanoo.