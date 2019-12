2010-luvulla on koettu Huuhkajat-huumaa ja Susijengi-huumaa. Leijonat-huuma Suomessa on aina. Lentopallon ja salibandyn maajoukkuemenestyksetkin ovat saaneet aikaan pientä poreilua. Myös naisten palloilumaajoukkueiden ympärille on – osin tasa-arvon varjolla – yritetty rakentaa nostetta.