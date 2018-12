Vain yksi kärppäpelaaja mukana Leijonissa joulukuun maajoukkueturnauksessa

Puolustaja Jani Hakanpää on ainoa Kärppien pelaaja, joka on mukana joulukuun maajoukkueturnauksessa.

Kärppätaustaisista pelaajista mukana ovat myös Julius Junttila ja Antti Kalapudas, joka saa tililleen ensimmäiset miesten maaottelunsa.

Kärppien viime kevään mestarijoukkueen avainpelaajiin lukeutunut Junttila aloitti kauden KHL:n Sibir Novosibirskissä. Hyökkääjä sai jo viiden pelin jälkeen potkut ja siirtyi sen jälkeen Ruotsin pääsarjan Växjö Lakersiin.

Kalapudas edustaa toista kauttaan Vaasan Sportia, jonka riveihin hän siirtyi Kärpistä. Oulaisten kasvatti oli vuonna 2016 voittamassa Pikkuleijonille maailmanmestaruutta.

Suomi pelaa torstaina 13.12. Tampereella Tshekkiä vastaan. Tämän jälkeen joukkue matkaa Venäjälle, jossa se kohtaa Ruotsin ja Venäjän. Ottelut pelataan Moskovassa ja Pietarissa.

Joukkueeseen valittiin kahdeksan ensikertalaista. Heistä yksi on maalivahti: TPS:n Rasmus Tirronen. Joukkueessa on mukana myös kokeneita konkareita kuten Petri Kontiola ja Juuso Hietanen, joka on mukana vain Venäjällä pelattavissa otteluissa.

Myös nuorten MM-kisoihin valmistautuva ryhmä nimettiin maanantaina. Tuossa ryhmässä Kärpistä ovat mukana hyökkääjät Rasmus Kupari ja Aleksi Heponiemi.

Nuorten kisat pelataan Kanadassa 26. joulukuuta alkaen. Valmistautuminen kisoihin alkaa 15. joulukuuta.

Naisten maajoukkue pelaa puolestaan neljä ottelua kotiturnauksessaan 11.–15. joulukuuta. Joukkueessa on mukana kolme kärppäpelaajaa: maalivahti Johanna Oksman, puolustaja Isa Rahunen sekä hyökkääjä Saila Saari.

Suomen A-maajoukkue joulukuun turnauksessa:

Maalivahdit:

Ortio Joni (HK Vitjaz)

Tirronen Rasmus (TPS)

Puolustajat:

Friman Niklas (HPK)

Hakanpää Jani (Kärpät)

Hietanen Juuso (Dynamo Moskova)

Jokipakka Jyrki (HK Sotshi)

Jürgens Casimir (Pelicans)

Leskinen Otto (KalPa)

Lindbohm Petteri (Lausanne HC)

Lukka Santeri (TPS)

Vainio Juuso (JYP)

Virtanen Jesse (Färjestad BK)



Hyökkääjät:

Hakulinen Andrei (KooKoo)

Ikonen Henri (Jokerit)

Junttila Julius (Växjö Lakers)

Kalapudas Antti (Sport)

Kontiola Petri (Lokomotiv Jaroslavl)

Lajunen Jani (HC Lugano)

Luostarinen Eetu (KalPa)

Ojamäki Niko (Tappara)

Palve Oula (TPS)

Partanen Mika (Jukurit)

Peltola Jukka (Sibir Novosibirsk)

Puustinen Juuso (Neftehimik Nizhnekamsk)

Rajala Toni (EHC Biel)

Sallinen Jere (Örebro HK)

Turunen Teemu (HPK)