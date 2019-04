Tyly tappio ja kotiedun menettäminen vetivät ilmeet vakaviksi Raksilassa – Kärppäkapteeni Ohtamaa: ”Yhteistyön pitää parantua”

Kevään kolmannesta liigafinaalista tuli Kärpille tylyäkin tylympi. HPK mellasti kuin kotonaan pikkupetojen kotiluolassa alusta lähtien ja jätti oululaiset lopulta ensimmäistä kertaa tällä kaudella nollille Raksilassa.

HPK ryösti kotiedun runkosarjavoittaja Kärpiltä Hämeeseen puhtaalla 0-3-vierasvoitolla.

– Jos et pysty pelaamaan kuuttakymmentä minuuttia pelin vaatimalla tasolla, niin et ansaitse myöskään voittoa. Tulos oli reilu, kärppäluotsi Mikko Manner kiteytti pelin jälkeen.

HPK:n Antti Pennanen oli luonnollisesti tyytyväinen joukkueensa otettua askeleen lähemmäs Suomen mestaruutta.

– Teimme sen, mitä voiton eteen piti tänään tehdä. Paljon oli onnea mukana, mutta joukkue puolusti hyvin ja oli sitkeä, Pennanen näki.

Vehviläisen virhearvio

Kärpät oli lirissä vieraiden kanssa alusta saakka. Kotijoukkue sai painajaismaisen alun, kun reilun minuutin pelin jälkeen kiekko karkasi Kärpiltä. Irtokiekko lipui vauhdilla kohti kärppäveskari Veini Vehviläistä, joka ei syöksynyt vastaan.

HPK:n Markus Nenonen ehti kiekkoon ensimmäisenä ja iski pelivälineen helpohkosti ohi Vehviläisen.

HPK:n Markus Nenonen karkasi läpiajoon ja löi kiekon ohi haparoineen Veini Vehviläisen.

– Varmasti olisi pitänyt lähteä vastaan. Keskialueella näytti, ettei se tule niin pitkälle, mutta tuli se silti, Vehviläinen harmitteli pelin jälkeen.

HPK oli vahvasti pelin päällä koko avauserän ja myös toisen erän alussa. Pelin puolivälissä Kärpät sai juonesta kiinni ja hyvin painetta vieraiden maalille.

Kärpät ei saanut kuitenkaan maalia, mutta HPK sen sijaan onnistui kasvattamaan johtoaan, kun Filip Riskan laukaus yllätti Vehviläisen.

Filip Riskan kaukolaukaus menee helpohkosti ohi Veini Vehviläisen.

HPK sai kiekon uudestaan kärppämaaliin heti perään, mutta osuma hylättiin myös Pennasen haastonkin jälkeen maalivahdin häirintänä.

Ohtamaa peräänkuuluttaa parempaa yhteistyötä

Kärpät ei päässyt enää missään vaiheessa takaisin peliin kiinni. Ottelun jälkeen pukukoppikäytävällä nähtiin vakavailmeisiä kärppäpelaajia.

– Ei tämä sarja ole ohi. Tämä on paras seitsemästä -sarja, ja tässä on vielä paljon pelejä edessä. Me olemme lauantaina valmiita pelaamaan, tshekkihyökkääjä Radek Koblizek valoi uskoa.

Kärppien peliä leimasivat lukemattomat kiekolliset virheet. Helpotkaan syötöt eivät löytäneet aina kohteeseensa, kiekot karkailivat lavasta ja laukaukset paukkuivat päätyplekseihin.

Kärppien tekemisestä puuttui rentous.

– En tiedä oliko se rentouden puutetta, mutta yhteistyön pitää parantua. Tarvitsemme enemmän apuja toisiltamme, kärppäkapteeni Atte Ohtamaa peräänkuulutti.

Kausi on jo loppusuoralla, mistä sen paremman yhteistyön voi vielä tässä vaiheessa löytää?

– Näistä hetkistä. Näistä pitää oppia, Ohtamaa vastasi.

Kärppien ja HPK:n finaalisarja jatkuu lauantaina Hämeenlinnassa.

