Suomen MM-joukkue yhtä pelaajaa vaille valmis kotikisoihin – Kärpistä mukana Isa Rahunen

Suomen jääkiekkomaajoukkue valmistautuu 4. huhtikuuta alkaviin naisten MM-kisoihin. Kisat pelataan Espoossa.

Joukkueeseen on valittu nyt 22 pelaaja, eli joukkue on yhtä pelaaja vaille valmis. Viimeinen hyökkääjä valitaan tulevana viikonloppuna.

Joukkueessa on mukana yksi Oulun Kärppien pelaaja: puolustaja Isa Rahunen.

Nyt valitusta ryhmästä peräti 18 pelaajaa edusti Suomea viime talvena Etelä-Korean olympialaisissa. Aikuisten arvokisadebyytin pääsevät MM-kotikisoissa tekemään tammikuussa alle 18-vuotiaiden tyttöjen MM-pronssia voittanut kolmikko Elisa Holopainen, Nelli Laitinen ja Viivi Vainikka sekä Bluesin mestaruuteen viime viikolla torjunut Jenna Silvonen.

– Meillä on kasassa kaikkien aikojen taitavin ja liikkuvin naisten arvokisajoukkue. Ikäjakauma on hyvä, mukana on sopiva sekoitus arvokisakokemusta ja nuoria nälkäisiä pelaajia, joita maajoukkueeseen on ajettu sisään paitsi kotikisoja, myös kolmen vuoden päästä pelattavia olympialaisia ajatellen. Kaikki ovat ansainneet paikkansa joukkueessa tämän kauden näytöillään, päävalmentaja Pasi Mustonen sanoo.

Suomen ottelut näyttää Yle.

Suomen joukkue:

Maalivahdit: Silvonen Jenna (Blues), Suonpää Eveliina (Linköping HC), Noora Räty (Kunlun Red Star).

Puolustajat: Jenni Hiirikoski (Luleå HF), Laitinen Nelli (Blues), Lindstedt Rosa (HV71), Rahunen Isa (Kärpät), Savolainen Ronja (Luleå HF), Tuominen Minnamari (Blues), Viitasuo Ella (Blues).

Hyökkääjät: Sanni Hakala (HV71), Elisa Holopainen (KalPa), Venla Hovi (Inferno Calgary), Michelle Karvinen (Luleå HF), Petra Nieminen (Luleå HF), Tanja Niskanen (KalPa), Emma Nuutinen (Mercyhurst University), Riikka Sallinen (HV71), Susanna Tapani (TPS/Linköping HC), Noora Tulus (Luleå HF), Viivi Vainikka (Team Kuortane), Linda Välimäki (Ilves).