Virukset verottavat Kärppien kokoonpanoa – Lasu ja Koblizek sivussa TPS-pelistä, Hermoselle kauden ensimmäinen liigapeli

Kärpät palaa keskiviikkona vieraspelien jälkeen kotiluolaan, jossa pikkupedot haastaa keskiviikkoiltana sarjakakkonen Turun Palloseura. Ottelu alkaa Raksilassa kello 18.30.

TPS on ollut Kärpille hyvä vastustaja viime vuosina Oulussa pelatuissa otteluissa. Kärpät on jäänyt edellisen kerran pisteittä Raksilassa turkulaisia vastaan 1.joulukuuta 2012. Reilun kuuden vuoden ajanjaksolla joukkueet ovat kohdanneet Oulussa 13 kertaa.

Keskiviikkoillan peli on jääkiekkoliigan kärkikamppailu, vaikka ykkösen (Kärpät) ja kakkosen (TPS) välissä on peräti 20 sarjapistettä. TPS:n ero sijalla yhdeksän majailevaan Tampereen Ilvekseen on 17 pistettä eli pienempi kuin ero sarjakärjen ja sarjakakkosen välillä.

Kärpät vieraili viime viikolla Satakunnassa. Rauman Lukko järjesti oululaisille torstaina kunnon löylyt kylvettämällä Kärpät rumin 8-1-lukemin. Lauantaina Porissa Kärpät palasi raiteilleen ja otti rutiinivoiton sarjajumbo Porin Ässistä.

Virukset jylläävät pukukopissa

Ruma tappio Raumalla ei ollut kuitenkaan Satakunnan visiitin ikävintä antia. Lukko-pelissä vastustajan luistimesta viillon jalkaansa saanut Mika Pyörälä loukkaantui torstaina pahasti. Perjantaina selvisi, että Pyörälän leikkaushoitoa vaatinut vamma päätti kärppäkonkarin kauden.

Kärpät sai jo viikonvaihteessa sairastuvalta takaisin Rasmus Kuparin sekä Oskar Osalan. Keskiviikkona on puolustaja Mikko Niemelän vuoro palata pelaavaan kokoonpanoon muutaman viikon toipilasajan jälkeen.

Kärppien kakkosketjussa Pyörälän paikalla päävalmentaja Mikko Manner kokeilee nelosketjussa viime aikoina paljon pelannutta Jasper Lindsteniä.

TPS-kasvatiksi luettava Lindsten aloitti Oulussa vaisusti, mutta on parantanut talven aikana paljon. Erityisesti salolaislähtöinen pelaaja on kunnostautunut alivoimalla tehden jo useamman alivoimaosuman yhdessä ruotsalaissentteri Nicklas Lasun kanssa.

Keskiviikkona alivoiman erikoiskaksikko ei kuitenkaan tee tuhojaan, sillä Lasu on sairastumisen takia sivussa kuten myös tshekkihyökkääjä Radek Koblizek.

TPS-ottelussa ensimmäisen liigapelinsä tällä kaudella pelaa Rovaniemellä Mestistä tahkonnut Julius Hermonen. Hyökkääjä on merkkauttanut RoKi:ssa 37 ottelussa tehot 17+12=29.

Kakko kirkkaimpana tähtenä

Turkulaiset ovat kärsineet koko kauden avainmiesten loukkaantumisista, mutta nyt tunnelin päässä näkyy vihdoin valoa. Muun muassa TPS:n riveihin täksi kaudeksi siirtynyt Lauri Korpikoski ei ole pelannut vielä peliäkään, mutta hyökkääjä on piakkoin pelikunnossa.

Ässissä kovaa jälkeä tehnyt ex-kärppä Simon Suoranta on niin ikään ollut suurimman osan kaudesta sivussa, mutta nyt Suoranta on vihdoin pelikunnossa.

–TPS ei ole päässyt pelaamaan ryhmällä, joka oli syksyllä suunnitelmissa. Nämä kokemukset ovat jalostaneet TPS:stä erittäin kovan joukkueen, Manner näkee.

Suurin mielenkiinto turkulaisten kokoonpanossa kiinnittyy kuitenkin superlupaus Kaapo Kakkoon, jota on povattu NHL:n ensi kesän varaustilaisuuden kärkinimeksi.

Lauantaina Kakko viimeisteli liigauransa ensimmäisen hattutempun Lukon verkkoon.

–Hän on ikäisekseen kypsä pelaaja. Tekemisestä puuttuu juniorimainen hätäily. Se tekee Kakosta erityisen pelaajan. Minulle hän tuo mieleen Toronton Auston Matthewsin, Manner analysoi turkulaislupausta.

Kärppien kokoonpano TPS-ottelussa:

1.ketju

Jari Sailio - Jussi Jokinen – Ville Leskinen

Taneli Ronkainen– Shaun Heshka



2.ketju

Jasper Lindsten – Rasmus Kupari – Aleksi Heponiemi

Teemu Kivihalme – Jani Hakanpää



3.ketju

Oskar Osala – Michal Kristof – Sami Anttila

Lasse Kukkonen – Mikko Niemelä



4.ketju

Julius Hermonen – Miska Humaloja – Otto Karvinen

7.puolustaja Aleksi Mäkelä

Maalissa Veini Vehviläinen, varalla Jussi Rynnäs