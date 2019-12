Ville Leskisen HIFK-debyytti sähköistää tunnelman Raksilassa – HIFK ja Tappara olleet pahoja peikkoja Kärpille syyskaudella

Lauantai-ilta, luultavasti loppuunmyyty Raksilan jäähalli, pikkujoulutunnelma ja Ville Leskisen debyyttipeli HIFK:n punanutussa. Liigakauden raskaimmassa vaiheessa ei juuri tämän maukkaampaa kiekkoiltaa pääse kokemaan. Kärpät-HIFK alkaa Raksilassa lauantaina kello 17.00.

Ruotsalaisseura Färjestadista muutama viikko sitten lähtenyt Leskinen mietti pitkään loppukauden pelipaikkaansa, mutta päätyi viikko sitten allekirjoittamaan HIFK:n tarjoaman sopimuksen. Leskisellä oli pöydällään myös Kärppien tarjous.

– Päätös ei ollut minulle missään nimessä helppo, mutta välillä tilanteet ovat tällaisia. Kärpät on kasvattajaseurani ja sillä tavalla ykkösseura aina. Kärpät ei vain sopinut tähän kohtaan. Siellä on paljon hyökkääjiä, Leskinen kommentoi Kalevalle tuolloin.

Kiimingin Kiekko-Poikien kasvatti ei luistele Raksilan jäälle ensimmäistä kertaa vierasjoukkueen pelipaidassa. Viimeksi 11. helmikuuta 2016 Leskinen pelasi Kärppiä vastaan Vaasan Sportin riveissä. Kotijoukkueen 3-2-voittoon päättyneessä ottelussa Leskinen viimeisteli vaasalaisten toisen maalin.

Poikkeuksellisen pahat vastustajat

Kärpät on pelannut ennätysvahvan alkukauden, mutta oululaisilla on ollut kaksi pahaa kompastuskiveä: Tappara ja Helsingin IFK.

Pikkupedot olisivat menettäneet alkukauden peleissä käsittämättömästi vain kaksi pistettä 69 jaossa olleesta sarjapisteestä, jos alkukauden otteluohjelmasta poistettaisiin Kärppien pelit Tapparaa ja HIFK:ta vastaan. Syyskuussa JYP ja Jukurit kaatuivat vasta jatkoajalla. Kärppien ottelukohtainen pistekeskiarvo olisi tuolloin 2,91 pistettä jokaisesta ottelusta.

Helsingin IFK:ta ja Tapparaa vastaan Kärpät on pelannut yhteensä viisi peliä. Pistekeskiarvo näistä peleistä on vaatimaton piste per peli.

Ei ole epäilystäkään, mitkä joukkueet ovat olleet Kärppien pahimpia vastustajia. HIFK jätti Kärpät viimeksi vieläpä tylysti nollille, joten pikkupetojen kannalta olisi todella tärkeää napata lauantaina voitto HIFK:sta. Oulussa tuskin halutaan HIFK:sta kasvavan turhan isoa mörköä Kärppien pelipäivän päiväuniin.

Niemelä palaa kokoonpanoon

Kärppien voiton tavoittelua hankaloittaa hieman repaleinen kokoonpano. Kymmenen miehen poissaolo loukkaantumisten takia ei ole näkynyt toistaiseksi kovin paljon tulostaululla, mutta pitkässä juoksussa vaikutukset voivat näkyä enemmän.

Lauantaina Kärppien kokoonpanossa on pieniä muutoksia torstain KooKoo-otteluun nähden. Puolustukseen pikkupedot saavat kaivattua apua, kun Topi Niemelä on toipunut pelikuntoon.

Hyökkäykseen nousee Aatu Räty, joka kipparoi kolmosketjua. Hieman yllättäen pelaavasta kokoonpanosta putoaa pienellä peliajalla komeat 2+6 tehopistettä 15 pelaamassaan ottelussa tehtaillut Julius Hermonen, joka onnistui maalinteossa myös torstaina.

Kärppien maalilla jatkaa jo useamman pelin putkeen pelannut Patrik Rybar. Alkukauden aikana torjuntavastuun Rybarin kanssa jakanut Justus Annunen on edelleen sivussa.

HIFK-paidassa debytoiva Leskinen pääsee parhaaseen mahdolliseen näyttöpaikkaan ykkösketjuun Otto Paajasen ja Teemu Turusen kanssa. Tehoketjussa normaalisti pelaava Sebastian Dyk on lauantain ottelusta sivussa.

Kärppien kokoonpano HIFK-ottelussa:

Hyökkääjät

#17 Mika Pyörälä – #91 Juho Lammikko – #9 Jesse Puljujärvi

#13 Julius Junttila – #36 Jussi Jokinen – #29 Radek Koblizek

#27 Miska Humaloja – #52 Aatu Räty – #38 Aku Räty

#41 Jari Sailio – #51 Jesse Koskenkorva – #21 Otto Karvinen

Puolustajat

#63 Jakub Krejcik – #26 Shaun Heshka

#71 Ludwig Byström – #28 Mikko Niemelä

#4 Joona Huttula – #7 Topi Niemelä

#3 Jimi Jalonen

Maalissa #42 Patrik Rybar, varalla #32 Joel Blomqvist