Ville Leskinen laskeskeli kuivan kautensa pituuden ennen Lukko-peliä: "Välillä on ollut aika epäuskoinen fiilis"

Viime kaudella Kärppien tulikuuma ykkösketju kantoi joukkuetta etenkin alkukaudesta vahvasti. Kärkiketjun kolmikko piti ajoittain hallussa koko Liigan pistepörssin sijoja yksi, kaksi ja kolme.

Odotukset tämän kauden ykkösnyrkkiä kohtaan olivat luonnollisesti suuret. Ketjun sentteri Nicklas Lasu ei ole koskaan ollut varsinainen pistenikkari. Vitjan toinen laituri Jasper Lindsten on tehnyt mukavia tehoja Turussa, mutta eilen Lindsten ei mahtunut Kärppien kokoonpanoon.

Suurimmat odotukset kohdistuvatkin ketjun kolmanteen lenkkiin Ville Leskiseen. Kiimingin Kiekko-Poikien kasvatti on pelannut kovalla tulostasolla jo pari kautta. Nyt kaikki odottavat Leskiseltä askelta jälleen uudelle tasolle.

Jotain odotusten mittasuhteista kertoo sekin, että Leskisen kauden alku on ollut monen mielestä nihkeä lähes piste per peli -tahdista huolimatta.

– En ole pelannut alkukaudella hyvin, Leskinen täräytti.

Helpottava avausmaali

Lauantaina Lukkoa vastaan Leskinen sai kuitenkin maalitilinsä auki Liigassa. Paikkoja hyökkääjällä on ollut edellisissäkin otteluissa yllin kyllin. Välillä edessä on ollut tyhjä maali, mutta kiekko ei ole löytänyt tietään verkon perukoille.

– Olen nuoresta saakka tottunut tekemään tulosta, joten onhan tuossa ollut välillä aika epäuskoinen fiilis. En voi kieltää, etteikö se olisi tuonut puristusta. Paikkoja on ollut ja se on hyvä asia. Onneksi vielä osaan näköjään tehdä maalinkin, Leskinen huokaisi viitaten Lukko-ottelun osumaansa.

Leskinen kertoi laskeskelleensa ennen lauantain peliä kuivan jaksonsa pituutta. Se ulottuu pitkälle viime kauteen.

– En tiedä laskinko oikein, mutta olisiko ollut 26 peliä ja niissä yksi tehty maali. Ajattelin, että eiköhän olisi jo aika osua.

Isolla tontilla pelaava Leskinen saa vastuuta illasta toiseen paljon. Välillä peliaika ylittää 20 minuutin rajan, joka on hyökkääjälle kova lukema.

Pelaamista ei varmasti helpota se, että alkukauden liigapelien jälkeen Leskinen on kuulostanut selvästi flunssaiselta. Myös Lukko-ottelun jälkeen ääniala oli muutamaa oktaavia normaalia matalampi.

– Olen ollut hieman flunssainen Kärppien Euroopan reissun jälkeen. Joissain peleissä se on kieltämättä hieman painanut, mutta eihän se mikään selitys ole. Olen kuitenkin paremmassa luistelukunnossa kuin viime vuonna.

– Tässä on kuitenkin 53 peliä jäljellä ja joukkue on pystynyt voittamaan. Minulla on luottavainen fiilis niin itseni kuin joukkueenkin suhteen. Tässä on paljon nuoria kavereita mukana, joten kaikkien pitää ymmärtää, ettei se aina lähde sormia napsauttamalla sujumaan, Leskinen sanoi.

Koblizek toi uutta virtaa

Kärppien ykkösketjun pelaajat näkevät, että ketjun pelaamisessa on vielä paljon ulosmitattavaa. Lauantaina Lindstenin paikalla pelasi Radek Koblizek. Leskinen kertoi, että he päättivät ketjun kesken aamujäällä ottaa tuoreen startin kaudelle.

– On aina vaikeaa, kun ketjun peli on vähän nihkeää, etkä osaa sanoa mistä se johtuu. Radek toi meille kiekollista oveluutta ja liikettä todella paljon.

Ketjusta Lasu on Leskiselle tuttu jo viime kaudelta, mutta Lindsten on uusi tuttavuus. Kärpissä Leskinen on pelannut aiemmin pääasiassa hyvän kaverinsa Saku Mäenalasen kanssa. Täksi kaudeksi Mäenalanen lähti tavoittelemaan NHL-unelmaa Carolina Hurricanesin paitaan.

Kesken Lukko-ottelun Pohjois-Amerikasta kantautui tieto, että Mäenalasen ja niin ikään kärppätaustaisen Janne Kuokkasen kausi alkaa farmissa. Päivittäin Mäenalasen kanssa yhteyttä pitävä Leskinen uskoo kaverinsa pelaavan kuitenkin tällä kaudella myös NHL:ssä.

Katso lauantain Kärpät-Lukko-ottelun kooste: