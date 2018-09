TPS:n kapteeni Lauri Korpikoskella epäillään sydänlihastulehdusta

Jääkiekkoliigan TPS:n kapteenia Lauri Korpikoskea hoidetaan epäillyn sydänlihastulehduksen vuoksi. TPS tiedotti, että Korpikoskea tutkittiin menneenä viikonloppuna Turun yliopistollisessa sairaalassa.



– Korpikoski on sivussa useamman viikon harjoittelusta ja pelaavasta kokoonpanosta epäillyn sydänlihastulehduksen vuoksi. TPS tiedottaa tarkemmasta toipumisaikataulusta asian tarkentuessa, TPS:n lääkäri Niklas Lindblad kertoi joukkueen tiedotteessa.



Korpikoski palasi tänä vuonna TPS:ään kierrettyään toistakymmentä vuotta ulkomaita. Hän pelasi NHL:ssä 609 ottelua ja pelasi viime kaudella Zürichissä.



– Olo tuntuu jo nyt huomattavasti paremmalta. Elämä on joskus tällaista, mutta hyvä, että tätä asiaa ryhdyttiin tutkimaan perusteellisesti. Nyt keskitytään lepäämiseen ja joukkueen kannustamiseen uuden kauden kynnyksellä, Korpikoski viestitti.



– Pettyneille kannattajille haluan sanoa sen, että oma pettymykseni on varmasti satakertainen tällä hetkellä. Pelihalut ovat niin kovat pelata kotikaupungin joukkueen puolesta. Toivon, että kannattajat antavat jätkille nyt kaiken mahdollisen tuen, kun kausi käynnistyy perjantaina kotikaukalossa, Korpikoski sanoi.