Tieksola tekemään tulosta Lammikon ja Puljujärven rinnalle ykkösketjuun – Kaksivuotisen jatkopaperin tehnyt Annunen kärppämaalilla illan Jukurit-pelissä

Kärpät yrittää pysyä orastavassa voittoputkessa, kun keskiviikon liigakierroksella Mikkelin Jukurit saapuu oululaisten vieraaksi Raksilaan.

Ottelu alkaa kello 18.30.

Ennakkosuosikista ei ole illan ottelussa epäselvyyttä. Asetelma on kuuluisa Daavid vastaan Goljat, kun Liigan pieniin kuuluva Jukurit yrittää kartuttaa pistepottiaan Raksilassa. Ylenpalttiseen aliarviointiin ei ole kuitenkaan syytä, sillä Jukureiden edellisen Oulun-visiitin päätteeksi pisteitä jaettiin mikkeliläisille kolme, oululaisille nolla.

Alkuviikon peliään harjoituksissa hionut Kärpät lähtee Jukurit-otteluun lähes samalla kokoonpanolla, jolla Vaasan Sport kaatui lauantaina. Ainoastaan hyökkääjät Radek Koblizek ja Tuukka Tieksola vaihtavat päittäin paikkoja.

Muutoksen myötä nuorelle Tieksolalle avautuu huippupaikka viime kaudella NHL:ssä pelanneiden Juho Lammikon ja Jesse Puljujärven rinnalla ykkösketjussa.

– Olemme hioneet peliämme alkuviikon, loppuviikko meneekin täysin otteluiden ehdoilla. Keskittymistä läpi pelin ja muutamia pieniä yksityiskohtia meidän pitää parantaa, kärppäluotsi Mikko Manner kertoi.

Kärppien maalia vartioi Jukurit-ottelussa oululaisseuran kanssa maanantaina kaksivuotisen jatkosopimuksen allekirjoittanut Justus Annunen. Oululaisten riveistä puuttuvat edelleen toipilaat Taneli Ronkainen, Miska Humaloja sekä Jasper Lindsten.

Jukureiden latvialaisvahvistus ei pelaa vielä

Kärpillä on voittoputki aluillaan, mutta putki on päällä myös Jukureilla, sillä mikkeliläiset ovat hävinneet kauden molemmat liigapelinsä. Etenkin lauantain kotipelissä Lahden Pelicansia vastaan Jukurit oli hyvä, mutta pelin päätteeksi käteen jäi vain Musta Pekka.

– Jukurit on erittäin kurinalainen joukkue, joka pelaa säännönmukaisesti tiiviillä viisikolla. He ovat vaarallisimmillaan suorissa hyökkäyksissä, joissa he löytävät hyvin toisen aallon pelaajia, Manner analysoi keskiviikon vastustajaa.

Mikkeliläisten riviestä puuttuvat puolustajat Mikko Kokkonen sekä lauantain pelissä loukkaantunut Ville Hyvärinen.

Maanantaina Jukureiden mukaan liittynyt tuore latvialaishyökkääjä Martins Dzierkals ei sen sijaan vielä Oulussa pelaa. Dinamo Riikan KHL-joukkueessa viime kaudella kiekkoillut Dzierkals tuo mikkeliläisten hyökkäykseen lisää taitoa ja luisteluvoimaa.

Kärppien kokoonpano Jukurit-ottelussa:





Hyökkääjät

#8 Tuukka Tieksola – #91 Juho Lammikko – #9 Jesse Puljujärvi

#17 Mika Pyörälä – #20 Janne Pesonen – #36 Jussi Jokinen

#41 Jari Sailio – #13 Michal Kristof – #29 Radek Koblizek

#18 Sami Anttila – #25 Tino Metsävainio – #21 Otto Karvinen

Puolustajat

#63 Jakub Krejcik – #26 Shaun Heshka

#71 Ludwig Byström – #28 Mikko Niemelä

#5 Lasse Kukkonen – #7 Topi Niemelä

Maalissa #30 Justus Annunen, varalla #42 Patrik Rybar