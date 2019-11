Tehottomuus vaivasi Kärppiä SaiPa-pelissä – Marraskuussa maaleitta jäänyt Puljujärvi: ”Välillä lentää ärräpäät vähän enemmän, mutta ei tässä mitään apinaa ole selässä”

Kärpät palasi voittojen tielle nopeasti perjantain HIFK-tappion jälkeen kaatamalla Lappeenrannan SaiPan Raksilassa maalein 2-1.

Kärppien maalit syntyivät ylivoimalla jo avauserässä. Osumista vastasivat tshekkihyökkääjä Radek Kobllizek sekä liigauransa sadannen maalin iskenyt Julius Junttila.

Nihkeät voittolukemat eivät kerro kuitenkaan koko kuvaa. Kärpät oli pelin päällä alusta loppuun, eikä Raksilan lehtereillä tuntunut missään vaiheessa, että kotijoukkueen voitto olisi ollut vakavasti uhattuna. Ei, vaikka SaiPa pääsikin lopussa vain maalin päähän.

– Oli kiva, että toivo tavallaan säilyi, eikä Kärpät päässyt tekemään paikoistaan enempää maaleja, SaiPan päävalmentaja Tero Lehterä kaiveli lehdistötilaisuudessa.

– Ainahan siinä nyt pieni paniikki tulee lopussa, kun kaveri on maalin päässä ja ottaa maalivahdin pois. Tarvitaan vain yksi laukaus ja peli voi olla tasan, Kärppien käskyttäjä Mikko Manner virkkoi.

– Mutta kyllä pelin iso kuva oli tänään aika selkeä, kärppäluotsi myönsi lopulta.

Suoraviivaisuus jäi puuttumaan

Pelin iso kuva oli todellakin selkeä. Kärpät pyöritteli lappeenrantalaisvieraita ajoittain mennen, tullen ja palatessa, mutta viimeistelyyn olisi kaivattu parikin ripausta suoraviivaisuutta lisää.

– Mietin tuolla penkin takana, että onko se nyt lopulta väärin, jos jätkät yrittävät hakea joskus hienoa maalia ja siirtää vielä maalipaikastakin, Manner avasi ajatuksiaan.

Onko se sinusta väärin?

– Ei se ole. Me pyydämme pelaajia pelaamaan aina sillä ilmeellä, jolla he aikanaan jääkiekon aloittivat. Pyydämme pitämään hauskaa ja lyömään kaiken peliin. He pelasivat tänään erinomaisesti ja heille pitää antaa myös vapauksia, vaikka me valmentajat kuinka haluamme heidät pysymään maskissa tai ampumaan onetimereita riman alle, Manner vastasi.

Ykkösketjun tulostuska kasvaa

Oululaisten viimeistelytuskaa ilmentää parhaiten alkukaudesta kovaa jälkeä takonut Jesse Puljujärven, Juho Lammikon ja Mika Pyörälän tähdittämä ykkösnyrkki.

Ennen maaottelutaukoa Lammikko pelasi Kärpissä 1,22 pisteen ottelukohtaisella keskiarvolla Puljujärven pistekeskiarvon ollessa 1,11. Maajoukkuevisiitin jälkeen torniolaisen keskiarvo on ollut 0,57 ja Lammikon 0,42 pistettä ottelua kohden.

Marraskuussa Puljujärvi ei osunut tolppien väliin kertaakaan – Lammikkokin vain kerran.

– Välillä lentää ärräpäät vähän enemmän, mutta ei tässä mitään apinaa ole selässä, Puljujärvi vakuutteli.

Katso ottelukooste alta:

SaiPa-ottelussakaan ketjun maalihanat eivät auenneet, vaikka etenkin Puljujärvi oli selvästi pelipäällä. Kärpät pyöritteli lappeenrantalaiset useamman kerran umpisolmuun ykkösketjunsa johdolla, mutta viimeistely olisi kaivannut ripauksen suoraviivaisuutta.

Pelin jälkeen Puljujärvi sai häntä alkukauden ajan maalinteossa valmentaneelta Hannes Hyvöseltä yksiselitteisen ohjeen: ammu enemmän.

– Eikös (Teemu) Selännekin ole aikanaan sanonut, että kunhan maalipaikoille pääsee, niin ei ole mitään hätää, torniolainen muistutti.

Loukkaantumissuma päällä

Kärpät kärsii parhaillaan pahasta loukkaantumissumasta. Oululaisjoukkueen sairastuvalla on tällä hetkellä peräti kymmenen pelaajaa. Tuoreimmat toipilaat ovat torstaina harjoituksissa loukkaantunut Janne Pesonen sekä HIFK-pelissä kovan tällin saanut Michal Kristof.

Mannerin mukaan Pesosen loukkaantuminen oli puhdas vahinkotörmäys suunnanmuutosharjoituksissa.

– Hän haki vauhtia ja ajautui samoille raiteille vieläpä omanvärisen pelaajan kanssa, Manner harmitteli.

Pesosen toipumiseen ylävartalovammasta menee noin kaksi kuukautta. Kristof toipunee omasta vammastaan noin kuukaudessa.