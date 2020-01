Tappara on Kärpille edelleen voittamaton – Kirvesrinnat nappasivat jälleen maalin voiton

Kärpät hävisi jo kolmannen kerran tällä kaudella Tapparalle. Voittolukemat kirjattiin jälleen tamperelaisilla maalein 2-3. Kärppien osumista vastasivat Radek Kobliek sekä Jesse Puljujärvi.

1.erä

Ennen avauskiekon pudottamista Raksilassa muistettiin entistä kärppähyökkääjää ja Tapparan vuodenvaihteessa eläkkeelle jäänyttä toimitusjohtajaa Mikko Leinosta.

Ottelu on alkanut.

Kuten arvata saattaa ottelu on alkanut tasaisissa ja vauhdikkaissa merkeissä. Neljän minuutin jälkeen vieraiden viime ailkoina supertehokas ylivoima pääsi yrittämään avausosumaa Miska Humalojan jäähyn ansiosta. Pakkopeli kesti vain neljä sekuntia. Tappara ei tehnyt maalia vaan otti jäähyn.

Muutamaa minuuttia myöhemmin Tappara vihdoin pääsi testaamaan Liigan parasta alivoimaa, kun Mikko Niemelä otti pikkukakkosen.

Minuutissahan Niemelän jäähy kostautui. Tapparan ykkösylivoima jauhoi tyylikkään johtomaalin akselilla Kemiläinen-Kuusela-Karjalainen.

Jere Karjalaisen maali:

Avauserä on edennyt jo loppuolelle. Kärpillä on vaikeuksia Tapparan kanssa etenkin avauspelaamisessa. Kontrolloidut hyökkäykset eivät oikein onnistu ja peli on muutenkin hieman tukkoista. Isännillä on pitkä iltapuhde edessään.

Avauserää kuvasi hyvin Kärppien ykkösketjun saama vaarallinen hyökkäys, joka päättyi Mika Pyörälän huonoon syöttöön, jonka Tappara käänsi nopeasti vaaralliseksi ylivoimahyökkäykseksi.

Kärpät joutui alivoimalle Juho Lammikon pikkukakkosen seurauksena viimeisellä minuutilla. Kymmenen sekuntia ennen erän loppua Valtteri Kemiläinen vei kirvesrinnat jo kahden maalin johtoon ylivoimalla.

Valtteri Kemiläisen maali:

Ensimmäinen erä Raksilassa on pelattu. Erä meni niin tuloksellisesti kuin pelillisestikin vierasjoukkueelle.

2.erä

Toinen erä on alkanut.

Toisessa erässä ei ole vielä ihmeitä tapahtunut. Peli aaltoilee päästä päähän. Neljän minuutin pelin jälkeen Tappara pääsi jälleen pyörittämään tehokasta pakkopeliä, kun Jesse Puljujärvi sai pikkukakkosen mailan nostamisesta.

Patrik Rybar teki alivoimalla tärkeän torjunnan Olavi Vauhkosen laukaukseen ja hetken päästä Kärpät pääsi yrittämään kavennusta ylivoimahyökkäykäyksestä. Michal Kristofin laukaus pysähtyi kuitenkin tolppaan.

Vain hetki tästä ja Kärppien Jussi Jokisella oli avopaikka, mutta maalia ei nähty. Kärpillä on nyt kuitenkin henki päällä ja tekemisen meininki alivoiman päättymisen jälkeen.

Toinen erä on puolivälissä. Pelinkuva on nyt se, että Kärpät hyökkää ja Tappara puolustaa. Vieraat ovat lyöneet viime minuuttien aikana monta pitkää kiekkoa.

Kärpät pääsi ylivoimalle, kun Valtteri Kemiläinen sai helpon jäähyn. Kärppien pakkopeli sai kyllä maalipaikkoja aikaan, mutta viimeistely oli vaikeaa.

Kärpät pääsi hetkeä myöhemmin jälleen ylivoimalle pitkän hyökkäyspään paineen päätteeksi. Kotijoukkueen ylivoima ei tuonut kuitenkaan tulosta. Tällä kertaa ei syntynyt edes maalipaikkoja.

Kaksi erää on pelattu ja Kärpät on edelleen kahden maalin takamatkalla. Isännät hallitsivat toista erää, mutta maalinteko ontui pahasti etenkin ylivoimalla. Erikoistilannepelaaminen onkin ollut kahden erän perusteella se suurin ero joukkueiden välillä.

3.erä

Ottelun päätöserä on alkanut. Kärkiottelua seuraa 5605 katsojaa.

Ensimmäisen neljä minuuttia eivät ole voimasuhteita heilauttaneet suuntaan tai toiseen. Kärpät ei ole saanut juuri painetta Tapparan maalilla, kuten sen pitäisi saada. Kotijoukkue on vaikuttanut ensimmäisten minuuttien aikana hieman neuvottomalta.

Ennen päätöserän puoliväliä Raksila heräsi horroksesta. Radek Koblizek laukoi siniviivan tuntumasta isännät maalin päähän.

Radek Koblizekin maali:

Tapapra kuitenkin kaatoi saavillisen jäävettä isäntien niskaan reilua minuuttia myöhemmin iskemällä kolmannen osuman suorahyökkäyksen päätteeksi. Maalin viimeisteli Tapparan kultakypärä Kuusela.

Kristian Kuuselan maali:

Peliaikaa on jäljellä reilut neljä minuuttia. Kärpät yrittää viritellä loppukiriä, mutta ei vielä kovin vakuuttavasti.

Kärpät pelaa ilman maalivahtia, kun peliaikaa on 3 minuuttia 41 sekuntia. Kärpät nousi maalin päähän pelatessaan ilman maalivahtia kuudella kenttäpelaajalla. Osuman iski Jesse Puljujärvi.

Jesse Puljujärven maali:

Tappara voitti pelin maalein 2-3.