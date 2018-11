Tähtihankinta debytoi tänään kärppäpaidassa – Oskar Osala: "Näin innoissani en ole ollut lätkäpelistä aikoihin"

Oulun Kärpät hakee revanssia HIFK:sta kello 17 alkavassa ottelussa. Ottelu pelataan Helsingin jäähallissa.

Joukkueet kohtasivat perjantaina Oulun Raksilassa. HIFK oli parempi numeroin 5–6. Helsinkiläisten konkarihyökkääjä Tommi Santala teki voittomaalin ottelun viime hetkillä.

Kärppien kokoonpanoon tulee perjantaihin verrattuna muutama merkittävä muutos.

Ensimmäinen niistä koskee kapteeni Atte Ohtamaata, joka ei pelaa lauantaina. Ohtamaa sai perjantain pelin huitomisestaan väliaikaisen pelikiellon ja on siksi pois ainakin lauantain ottelusta. Pelikiellon pituus ratkeaa kurinpitokäsittelyssä.

Toinen merkittävä muutos on tähtihankinta Oskar Osalan nouseminen kokoonpanoon. Koko syksyn pelaamatta ollut Osala liittyi hiljattain Kärppiin ja pelaa tänään syksyn ensimmäisen ottelunsa. Kyseessä on samalla hänen kärppädebyyttinsä.

– Näin innoissani en ole ollut lätkäpelistä aikoihin, Osala toteaa Kärppien Twitterissä julkaisemassa viestissä.

Kärppien verkkosivulla Osala kertoo odottavansa "hapokasta" iltapuhdetta.

– Parina viime päivänä on alkanut tuntumaan todella hyvältä. On saanut hieman kevennettyä työkuormaa, ja on saanut palautella kunnolla. Todella mielenkiinnolla odotan miltä pelissä sitten tuntuu. Varmasti tulee olemaan vähän hapokasta, mutta uskon, että pystyn auttamaan joukkuetta, Osala pohti lentokentällä Helsingissä.

Osala pelaa lauantaina Kärppien kolmosketjussa vasempana laitahyökkääjänä. Ketjun keskeltä ottaa paikkansa Jasse Ikonen ja oikealla laidalla pelaa Jasper Lindsten.

Kärppien maalissa aloittaa tänään Veini Vehviläinen. Eilen torjuntavuorossa ollut Jussi Rynnäs aukoo luukkua.

Kärppien kokoonpano lauantain otteluun:

Ville Leskinen - Nicklas Lasu - Radek Koblizek

Taneli Ronkainen - Shaun Heshka

Mika Pyörälä - Rasmus Kupari - Aleksi Heponiemi

Teemu Kivihalme - Jani Hakanpää

Oskar Osala - Jasse Ikonen - Jasper Lindsten

Lasse Kukkonen - Mikko Niemelä

Jari Sailio - Miska Humaloja - Sami Anttila

Aleksi Mäkelä

Maalivahdit: Veini Vehviläinen (Jussi Rynnäs)