Sveitsiläislehti: HC Lugano ei jatkanut entisen kärppäkapteenin Atte Ohtamaan sopimusta

Kommentoija ei oikein ole valtavan hyvin kartalla. Katsopa vaikkapa viime kevään mm-finaalia Suomi - Kanada. Faktaa on, että A. Ohtamaa on huippupuolustaja, jos vertailukohteena käytetään Suomen tasoa. Kankeudesta toki voi olla montaa mieltä, mutta kyllä esimerkiksi nuorilla kärppäpakeilla on vielä kova työ päästä Aten taso pelinluvussa ja varmuudessa.