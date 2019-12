Raksilassa muistellaan illalla vuosituhannen vaihteen liiganousua – Kärpät takaisin pääsarjaan valmentanut Juhani Tamminen kävi kertomassa prinsiipit nykyjoukkueelle ennen aamujäitä

Tuloksellisesti tuskaista joulukuuta pelaava Kärpät saa lauantaina Raksilassa vastaansa pikkupetojakin heikompaa pätkää pelaavan Lahden Pelicansin. Ottelu alkaa Oulussa kello 17.00.

Koko alkukauden voitosta voittoon marssinut Kärpät on uuden äärellä, sillä viidestä viimeisimmästä pelistä saaliina on vain yksi kolmen pisteen voitto. Kolmikko HIFK, Sport ja JYP on jättänyt oululaiset viime peleissä tylysti pisteittä.

Tuloskunnon notkahdukselle on osin luonnollinen syy. Joukkuetta rasittavat tärkeiden pelaajien loukkaantumiset, jonka lisäksi eri maajoukkueet ovat rokottaneet sarjakärkeä erityisen raskaasti joulukuun aikana.

– Häviäminen kuuluu urheiluun ja hyvä vaan, että opimme sietämään myös epäonnistumisen tunnetta, kärppäluotsi Mikko Manner kuittaa.

Kärppien sarjajohtoa pieni suvantovaihe ei ole uhannut. Oululaisilla on edelleen tukeva kuuden pisteen kaula takaisin kakkospaikalle nousseeseen Tapparaan. Kaiken lisäksi Kärpillä on peli vähemmän pelattuna muihin kärkijoukkueisiin nähden.

Junttila ja Jokinen vaihtavat paikkoja

Tapaninpäivän JYP-pelissä Kärpiltä puuttuivat molemmat huippuvireiset maalivahdit. Alkukauden komeetta Justus Annunen pitää nyt Leijonia pystyssä nuorten MM-kisoissa Tshekissä. Yllättäen myös slovakkivahti Patrik Rybar puuttui JYP-pelistä.

Lauantaina Rybar kuitenkin palaa tolppien väliin. Kokoonpanoon nousee myös loukkaantumisestaan toipunut Tino Metsävainio.

Kärppien kärkiketjuissa Jussi Jokinen ja Julius Junttila vaihtavat paikkoja päittäin.

–Haemme tällä muutoksella tehoja. Jokinen pelasi aiemmin (Radek) Koblizekin ja (Michal) Kristofin kanssa erinomaisesti ja hän pystyy ruokkimaan heitä. Junttilan toivotaan olevan Mika Pyörälän tyylinen tasapainottava pelaaja ykkösketjussa, Manner taustoittaa.

Lahtelaisilla menossa synkkä jakso

Jos ei ole Kärppien tuloskunto ollut tapissa joulukuun peleissä, niin ei ole ollut lauantain vastustajan Lahden Pelicansinkaan. Viimeisestä kymmenestä pelistään Pelicans on ottanut vain kerran kolme pistettä. Nollailtoja on peräti kahdeksan.

Kertaalleen jo päävalmentajaa vaihtaneen lahtelaisryhmän tuloskunto ei ole juuri parantunut Ville Niemisen potkujen jälkeen.

Pelicansin tuloslistauksesta löytyy kuitenkin yksi valopilkku. Kärpille kovin vaikeaksi vastustajaksi tällä kaudella osoittautunut Helsingin IFK on hävinnyt Pelicansille kauden kaikki kolme kohtaamista.

Liiganousun juhlapeli

Lauantain liigakamppailu Oulussa on Kärppien parinkymmenen vuoden takaisen liiganousun juhlapeli. Myös keväällä 2000 pelatuissa liigakarsinnoissa vastassa oli Lahden Pelicans.

Raksilassa on lauantaina paikalla parikymmentä pelaajaa liiganousun varmistaneesta joukkueesta päävalmentaja Juhani Tammisen johdolla.

– Nousijajoukkue kävi (Seppo) Arposen, (Juha) Junnon ja Tamin johdolla kertomassa meille aamulla kopissa vähän prinsiippejä, Manner paljastaa.

– Perinteiden kunnioittaminen on iso osa tätä hommaa. Kyllä tämä juhlapeli antaa meille paljon lisää virtaa.

Kärppien kokoonpano lauantain Pelicans-ottelussa:

Hyökkääjät:

#13 Julius Junttila – #19 Juho Lammikko -#9 Jesse Puljujärvi

#36 Jussi Jokinen - #19 Michal Kristof - #29 Radek Koblizek

#41 Jari Sailio - #51 Jesse Koskenkorva - #18 Sami Anttila

#27 Miska Humaloja - #25 Tino Metsävainio - #21 Otto Karvinen

Puolustajat:

#63 Jakub Krejcik- #26 Shaun Heshka

#71 Ludwig Byström - #28 Mikko Niemelä

#4 Joona Huttula - #7 Topi Niemelä

#37 Aleksi Mäkelä

Maalivahdit #42 Patrik Rybar (#32 Joel Blomqvist)