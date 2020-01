Raihnainen SaiPa ei taistellut lauantaina voitosta, Kärpät tyytyi tekemään vain tarvittavan – Manner: ”Valmentajana haluaisin, että aina pelattaisiin kuin MM-finaalissa”

Kärppien vuoden 2020 ensimmäinen peli ei ollut todellakaan mitään jääkiekon juhlaa. Raihnainen ja väsynyt sarjataulukon häntäpään joukkue SaiPa ei saanut Kärppiä laittamaan läheskään kaikkea likoon ja silti oululaisjoukkue otti helpon voiton 3-0-lukemin.

– Jos tylyys olisi ollut muun tekemisen tasolla, olisimme saaneet heti alussa supererän. Sitten se meni helposti siihen, että tehtiin vain tarvittava, kärppäluotsi Mikko Manner jutteli pelin jälkeen.

Kärpillä olisi ollut mahdollisuus iskeä taululle yli puolet pelistä neljällä pakilla pelannutta SaiPaa vastaan todelliset murskalukemat, jos oululaisjoukkue olisi painanut kaasun pohjaan. Sen sijaan Kärpät tyytyi tekemään vain sen, mitä kolmen pisteen voittaminen vaati.

Pitkässä juoksussa se voi olla viisas taktiikka, mutta yleisöön se ei uppoa. Ei millimetriäkään.

– Ei ketään pakottamalla saa takomaan joka ilta, kun rauta on kuuma. Meidän lisäksi tässä on kolme muuttujaa: vastustaja, yleisö ja itse pelitapahtuma. Kun ne kaikki ovat optimaalisessa tilassa, niin se ruokkii intohimoa. Kun peli taas on tällainen, niin se menee helposti pelkäksi kiekonhallintapeliksi.

– Valmentajana haluaisin, että aina pelattaisiin kuin MM-finaalissa, Manner jatkoi.

Peli pakettiin toisessa erässä

Kärpät paketoi pelin käytännössä jo toisen erän alussa kahden miehen ylivoimalla. Juho Lammikko iski Kärppien avausmaalin maalin edestä ja hetkeä myöhemmin Shaun Heshka vei Kärpät jo kolmen maalin päähän.

Kun samaan aikaan SaiPan ennestään vajaasta puolustuksesta putosi Erik Autio Heshkan lämärin seurauksena, ei illan käsikirjoituksesta jäänyt epäselvyyttä.

Kanadalaispuolustaja Heshkan ja porilaishyökkääjä Lammikon lisäksi maalinteossa onnistui Tino Metsävainio, jonka komea rannesivallus ohitti lappeenrantalaisten maalilla 32 torjuntaa illan aikana ottaneen Karolus Kaarlehdon avauserässä.

– On sitä joskus tullut harjoiteltua, Metsävainio kuittasi komean laukauksensa erätaukohaastattelussa.

Kärppien toisen erän alun osumien jälkeen maalihanat väännettiin kiinni. Kolmas erä oli pelkkää pelailua, eikä vajaamiehinen SaiPa saanut minkäänlaista loppukiriä aikaan.

– Lähtökohta illalle oli epätasaiset jaot ja meidän loukkaantumistilanne alkaa olla jo herja. Tänään vastassa oli vielä niin laadukas joukkue, ettemme me voitosta pelanneet, SaiPan käskyttäjä Tero Lehterä myönsi.

Kärppien maalilla slovakkivahti Patrik Rybar pelasi kauden neljännen nollapelinsä.