Pyörälä ja Lindsten lähestyvät pelikuntoa – Aku Räty nousee Kristofin ja Junttilan ketjuun

Perjantaina TPS:n vieraaksi matkustava ja lauantaina Raksilassa Ilvestä isännöivä Kärpät sai alkuviikosta joukkueharjoituksiinsa mieluisia vahvistuksia sairastuvalta. Mika Pyörälä ja Jasper Lindsten ovat olleet muutaman päivän täysillä mukana, mutta heidän pelaamisensa ratkeaa vasta perjantaina.

Nuorten MM-kisoista palannut maalivahti Justus Annunen ei ole Turussa Kärppien vahvuudessa flunssan vuoksi. Patrik Rybarin aisaparina jatkaa ainakin vielä TPS-ottelussa A-Kärppien Joel Blomqvist, joka täyttää perjantaina 18 vuotta.

Myös nuorten kisoissa esiintynyt Aku Räty hyökkää TPS:ää vastaan Julius Junttilan ja Michal Kristofin rinnalla. Pikkuveli Aatu puolestaan pelasi keskiviikkona nuorten SM-liigaa.

– Mielestäni jokainen kärppäpoika hoiti kisoissa ruutunsa hienosti. Aatu täytti roolinsa joukkueen nuorimpana. Aku paiski kansainvälisen tason roolipelaajan työtä ja pystyi tekemään pieniä, voittavia asioita jokaisessa vaihdossa, Kärppien päävalmentaja Mikko Manner kehui.

– Justus olisi varmasti halunnut ottaa muutaman päästetyn maalin pois itseltään, mutta hän oli silti suuri tekijä, miksi Suomi oli neljän parhaan joukossa.

Liigan runkosarja on suurimmaksi osaksi härkäviikkoa toisensa perään, mutta viime aikoina Kärpät on saanut levähtää ja keskittyä hiomaan pelillisiä asioita. Oululaisjoukkue on pelannut tämän kalenterivuoden aikana ainoastaan yhden ottelun.

– Olemme harjoituksissa halunneet vahvistaa omaa monipuolisuuttamme. Pelissä pitää olla viisautta, mutta myös rohkeutta ja yllätyksellisyyttä. Olemme myös yrittäneet keksiä keinoja, miten saisimme ukkeleita ja kiekkoja maalille, ettei peli menisi pelkäksi kiekonhallinnaksi.