Pyhäinpäivän pelissä Kärppien miehet painivat kaukalossa ja naiset tekevät hyvää kaukalon ulkopuolella – Manner: ”Tähän on hyvä huipentaa hieno syksy”

Kärppien syyskausi paketoidaan pyhäinpäivän pelissä Raksilassa, kun Helsingin IFK saapuu ensimmäistä kertaa tällä kaudella Ouluun. Halloween-teeman sävyttämä ottelu alkaa Raksilassa poikkeuksellisesti kello 18.00.

– Kun Kärpät ja HIFK pelaavat, niin ennustaminen on aina vaikeaa, vuoden jatkosopimuksen perjantaina allekirjoittanut päävalmentaja Mikko Manner sanoo.

Molemmat joukkueet ovat olleet viime viikkoina hyvässä vireessä. Kärpät on jäänyt kauden 18 pelissä pisteittä ainoastaan kerran. Liigatilastoissa kolmen pisteen voitoista kertovien vihreiden pallukoiden jono on Kärppien kohdalla nyt viiden pallukan mittainen.

Aivan alkukaudesta kangerrellut HIFK on oikaissut viime viikkoina kurssinsa. Kahdeksasta viimeisimmästä pelistään HIFK on ottanut pisteitä yhtä vaille kaikista. Jaksolle mahtuu myös lokakuun puolivälin jatkoaikavoitto Kärpistä Helsingissä.

Pieniä muutoksia kokoonpanossa

Kärppien kokoonpanossa on pieniä muutoksia syyskauden päättävään peliin. Poissaoloja on niin kierrätyksen, sairastelun kuin loukkaantumisenkin takia.

Keskiviikon Lukko-ottelussa Kristian Pospisilin taklauksen alle jäänyt Otto Karvinen loukkaantui taklaustilanteessa, eikä ole lauantaina pelikunnossa. Myös vastikään Kärppiin liittynyt Julius Junttila huilaa lauantaina.

Karvinen säntäsi taklauksen jälkeen Pospisilin kimppuun, ja lensi itsekin ulos tappelun takia. Pospisil sai ulosajon taklauksestaan. Pelikieltoja tilanne ei poikinut puolin tai toisin.

Otto Karvinen on loukkaantumisen vuoksi sivussa ottelusta. KUVA: Jukka-Pekka Moilanen

Karvisen tilalle nousee Tino Metsävainio, joka sysää Miska Humalojan jälleen keskeltä laitaan. Junttilan korvaa puolestaan Sami Anttila.

Slovakkivahti Patrik Rybar on toipunut keskiviikon sairastelustaan sen verran, että pystyy osallistumaan otteluun varamaalivahtina. Varsinaiset torjuntahommat jäävät kuitenkin Justus Annusen harteille.

Naiset hyvää tekemässä

Helsinkiläisvieraiden sairaslista on Kärppien vastaavaa pitempi. HIFK:n kokoonpanosta ovat sivussa muun muassa tärkeät hyökkääjät Jere Sallinen sekä Iikka Kangasniemi. Myös alakenttien työmyyrä Thomas Nykopp huilaa viikkotolkulla,

Lauantai-illan ottelun jälkeen Liigassa alkaa puolentoista viikon maajoukkuetauko.

Kauden ensimmäisen maaottelutauon viimeinen peli on jo perinteiseksi muodostunut Halloween-teemainen hyväntekeväisyyspeli, jossa pelaajien, valmennuksen ja huoltojoukkojen vaimoista sekä tyttöystävistä koostuva Kärppä Ladies kerää varoja hyväntekeväisyyteen erilaisilla tempauksilla.

– Tämä teemapeli on aina merkkipaalu runkosarjassa. Joukkueella on mennyt tuloksellisesti hienosti, joten tähän on hyvä huipentaa hieno syksy, Manner summaa.

Tämän vuoden hyväntekeväisyyskohteeksi valikoitui Pohjois-Suomen syöpälapsiperheet. Lipunmyynti pyhäinpäivän peliin on käynyt vilkkaana, sillä aamupäivällä hallissa oli enää alle sata istumapaikkaa vapaana.

Kärppien kokoonpano HIFK-ottelussa:

Hyökkääjät

#17 Mika Pyörälä – #91 Juho Lammikko – #9 Jesse Puljujärvi

#36 Jussi Jokinen – #19 Michal Kristof – #18 Sami Anttila

#67 Jasper Lindsten – #25 Tino Metsävainio – #27 Miska Humaloja

#41 Jari Sailio – #51 Jesse Koskenkorva - #38 Aku Räty

Puolustajat

#63 Jakub Krejcik – #26 Shaun Heshka

#71 Ludwig Byström – #28 Mikko Niemelä

#5 Lasse Kukkonen – #7 Topi Niemelä

#4 Joona Huttula

Maalissa #30 Justus Annunen, varalla #42 Patrik Rybar