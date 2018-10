Perjantaina tylysti tyrmätty Sport saapuu Kärppien vieraaksi – Rynnäs saa torjuntavuoron

Kärpät hakee jo kahdeksatta perättäistä kolmen pisteen voittoa illalla Raksilassa, kun joukkue kohtaa eilen Ilvekselle rumasti kotikaukalossaan hävinneen Vaasan Sportin. Ottelu alkaa kello 17:00.

Kärpät on muutaman ensimmäisen kierroksen jälkeen ollut jäätävän kovassa vireessä. Seitsemän ottelun voittoputken maaliero on 24-7. Seitsemässä pelissä neljästä vastustaja on jäänyt nollille. Juuri nyt Kärpät vaikuttaa liki voittamattomalta.

Vaasalaisten kauden aloitus on ollut kohtalainen. Kymmenestä pelistä Sport on poistunut ilman pisteitä ainoastaan kahdesti – molemmilla kerroilla tyhjä arpa on jäänyt käteen Tampereen Ilvestä vastaan. Eilen Ilveksen voittolukemat kirjattiin Vaasassa 3-8.

Eilisessä nöyryytyksessä piilee Sportin Raksilan taistelun voimavara. Kärppien kimppuun hyökkää taatusti ärsytetty vaasalaisryhmä, eikä Kärpät saa antaa voittoputken aiheuttaman hyvän olon tunteen hiipiä pelipaidan alle.

Junnila nelossentteriksi

Kärppien kokoonpanossa ei ole kovin suuria muutoksia edellisiin peleihin nähden. Tällä viikolla puolen vuoden toipilasjaksolta palannut Jyri Junnila palaa yhden ottelun huilivuoron jälkeen jälleen kokoonpanoon. Junnila syrjäyttää Jasse Ikosen nelosketjun sentterin paikalta.

-On kyllä mukava päästä pelaamaan nyt kun pitkä kuntoutusjakso on takana. Pelataan tänään röyhkeästi liikkuvaa peliä. Omista pyritään lähtemään yksinkertaisesti, Junnilla suunnitteli omia sekä Jari Sailion ja Otto Karvisen askelmerkkejä illan otteluun.

Kärppien maalilla pelaa kolmannen kerran tällä liigakaudella torjuntavastuun saava Jussi Rynnäs. Sivussa ovat edelleen loukkaantumisten takia Miska Humaloja sekä Sami Anttila.

Jyväskylän 0-1-vierasvoittoon päättyneessä ottelussa voittomaalin tekeminen ei pelastanut Taneli Ronkaisen pelipaikkaa. Ronkaisen paikan ottaa hyvän alkukauden pelannut Aleksi Mäkelä.

Sportilla muutoksia rökäletappion jälkeen

Sportin kokoonpanossa on eilisen rökäletappion jälkeen paljon muutoksia. Ainoastaan nelosketju on pysynyt samana, muuten kokoonpanoa on viilailtu paljon. Vaasalaisten maalilla aloittaa täksi kaudeksi Sportiin siirtynyt Sami Aittokallio, joka on tuttu oululaisyleisölle myös kärppäpaidasta.

Sportin riveissä on totuttu näkemään yleensä useita oululaistaustaisia pelaajia. Kotkapaidassa on pelannut muun muassa oululaisten ykkösketjun laituri Ville Leskinen. Lauantai-illan ottelussa kärppätaustaa löytyy Aittokallion lisäksi Antti Kalaputaalta sekä Tomi Körköltä.

Yksi oululaistaustainen pelaaja on kuitenkin joukosta poissa. Helmikuun alun KooKoo-ottelussa kuudella kaudella Kärppiäkin Liigassa edustanut Joonas Komulainen lensi päälaki edellä laitaan, eikä jääkiekko ole ollut Kuhmon Kivan kasvatin päällimmäinen huolenaihe sen jälkeen.

Komulainen avaa niskanikaman murtumisen ja hermovaurioita aiheuttanutta loukkaantumistaan ja toipumisprosessia Vaasan Sportin aiemmin syksyllä julkistamalla videolla:

Kärppien kokoonpano Sport-ottelussa:

1.ketju

Michal Kristof – Nicklas Lasu – Ville Leskinen

Atte Ohtamaa – Shaun Heshka

2.ketju

Mika Pyörälä – Rasmus Kupari – Aleksi Heponiemi

Teemu Kivihalme – Jani Hakanpää

3.ketju

Jasper Lindsten – Tino Metsävainio – Radek Koblizek

Lasse Kukkonen – Mikko Niemelä

4.ketju

Jari Sailio – Jyri Junnila – Otto Karvinen

7.puolustaja Aleksi Mäkelä

Maalissa Jussi Rynnäs, varalla Veini Vehviläinen