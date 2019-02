Pelaaja-agentin ulostulo sopimuskuvioista tuli Lasulle ikävänä yllätyksenä – ”En ole puhunut hänen kanssaan sen jälkeen”

Kärppien ruotsalaissentteri Nicklas Lasu nousi otsikoihin keskiviikkona niin Ruotsissa kuin Suomessakin.

Ruotsalaislehti Expressen uutisoi Lasun siirtyvän ensi kaudella takaisin Frölundan intiaanipaitaan. Expressenin juttu oli höystetty Lasun pelaaja-agentti Patrik Aronssonin harvinaisen suorilla kommenteilla.

– Mitään ei ole allekirjoitettu (Frölundan kanssa), mutta pian saattaa olla, agentti paukutti.

– Voin vahvistaa, että Lasu hylkäsi Kärppien tarjouksen, mutta se ei tarkoita, että asia olisi loppuunkäsitelty, Aronsson jatkoi Expressenissä.

Uutisen tultua keskiviikkona puolenpäivän aikaan julki Lasun puhelin alkoi soida Lahdessa, jossa Kärpät valmistautui Pelicans-otteluun.

– Puhelin kävi kuumana muutaman tunnin ajan, mutta en vastannut kenellekään ja laitoin sen lopulta kiinni, Lasu kertoi lauantain Sport-ottelun jälkeen.

Sovitteko agenttisi kanssa tällaisesta julkisesta ulostulosta asian tiimoilta?

– Eipä sovittu. Hän teki sen ihan omin luvin. Siksi se tulikin minulle, jos nyt ei ihan shokkina, niin vähintäänkin yllätyksenä. En ole puhunut hänen kanssaan sen jälkeen.

"Rakastan pelaamista Kärpissä"

Lasu pelasi göteborgilaisseuran riveissä kymmenen vuotta ennen siirtymistään Kärppiin toissa syksynä. Frölundassa lähinnä alemmissa kentissä operoinut sentteri oli fanien keskuudessa erittäin pidetty aivan kuten Oulussakin.

Kärpissä Lasu on päässyt pelaamaan isossa roolissa ykkösketjun sentterinä koko kauden. Nyt ruotsalaisen laidoilla pelaavat Liigan maalipörssin kärkinimi Ville Leskinen sekä eilen kärppäpaidassa debytoinut Jussi Jokinen.

Tuon kovempaa osaamista ei laituriosastolle kotimaan sarjasta löydy, joten voidaan puhua liigatasolla jopa unelmien pelipaikasta.

– Rakastan pelaamista Kärpissä, Lasu totesi tyhjentävästi.

Sopimusasioitaan Lasu kommentoi sanomalla, ettei ole tehnyt päätöstä ensi kauden suhteen. Hän kertoo odottavansa todennäköisesti kauden loppuun saakka ennen kuin lyö mitään lukkoon.

– On parempi odottaa oikean tunteen vahvistumista, kun et tiedä mitä teet. Pitää myös katsoa ketä on tulossa joukkueeseen ja ketä lähdössä. Käsitykseni mukaan aika moni pelaaja on jäämässä, Lasu pyöritteli.

Vaihtoehdot ovat kuitenkin vähissä. Lasu sanoo pelaavansa Suomessa vain Kärpissä. Ruotsissa ainoa vaihtoehto on Frölunda. KHL:n ruplakaukalot eivät ole edes vaihtoehto.

– Pääsisin KHL:ssä luultavasti vain häntäpään joukkueisiin. Lisäksi perheelläni on täällä aivan varmasti paremmat oltavat, ruotsalainen näki.

Avovaimon ja muutaman vuoden ikäisen tyttären viihtyvyys ja hyvinvointi ovat perhekeskeiselle miehelle tärkeässä osassa uutta työpaikkaa haarukoidessa.

– En tule ikinä pelaamaan sellaisessa kaupungissa, jossa perheeni ei olisi mukana.

Paluu Frölundaan lähempänä kuin jääminen Kärppiin

Juuri perhe saattaa olla ratkaiseva tekijä vaakakupin kallistuessa Frölundaan. Pelillisesti Lasu tuskin pääsee yhtä suureen rooliin göteborgilaisseurassa, mutta perheen koti ja sukulaiset ovat Ruotsissa.

Pelaajat eivät tässä vaiheessa kautta voi luonnollisesti kertoa täyttä totuutta sopimustilanteestaan. Pelaaja-agentit puolestaan tekevät hartiavoimin töitä saadakseen edustamalleen pelaajalle mahdollisimman hyvän sopimuksen.

Kärppien urheilutoimenjohtaja Harri Aho ei kuitenkaan usko agentin motiivien olevan tällä kertaa lisäeurojen tai kruunujen puristaminen esitettyihin sopimustarjouksiin.

– Meillä on hyvin avoin dialogi, eikä siinä ole tarvinnut mitään pelejä pelata. Pelaaja on viihtynyt meillä ja agentti tietää sen. Frölunda on Lasun kotiseura, joten varmasti se on hänelle vaihtoehto, Aho totesi.

Aho ei halua kommentoida nykyistä neuvottelutilannetta millään tapaa, mutta rivien välistä aistii Kärppien olevan Frölundaa heikommassa asemassa.

– Lasu on tämän joukkueen kantavia voimia ja tärkeä pelaaja meille. Tämä kausi on kuitenkin se juttu, mitä nyt tehdään, Aho päätti.