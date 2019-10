Otteluseuranta: Liigan kärkikamppailu käynnissä Raksilassa – Jättääkö Kärpät Tapparan ensimmäistä kertaa pisteittä vai päättävätkö kirvesrinnat oululaisten nollaputken?

Raksilassa on käynnissä parhaillaan jääkiekkoliigan kärkikamppailu, kun sarjaykkönen Tappara haastoi kello 18:30 alkaneessa ottelussa sarjakakkosen Kärpät.



Joukkueet kohtasivat ensimmäisen kerran tällä kaudella vajaat kolme viikkoa sitten Tampereella. Peli oli tasan vielä päätöserään lähdettäessä, mutta kolmannessa erässä Tappara ratkaisi voiton kahdella maalilla minuutin sisällä.



Kärpät ei ole tuon Tampereen pelin päätöserän jälkeen päästänyt yhtään maalia pelaamissaan neljässä liigaottelussa. Seuraennätys on jo rikkoutunut, ja Tappara-pelissä Kärpillä on mahdollisuus kirjauttaa myös liigaennätys uusiksi.



Oululaisten kokoonpanossa on kolme tuoretta miestä perjantain Jukurit-peliin verrattuna. Perjantaina huilanneet Jari Sailio, Radek Koblizek ja vielä kiikaritehoilla pelaava Michal Kristof palaavat pelaavaan kokoonpanoon kärkikamppailussa. Kärppien maalia vartioi Patrik Rybar.



Tapparasta oululaisyleisön suurin mielenkiinto kohdistuu toissa kaudella kärppäpaidassa Liigan maalikuninkuuden voittaneeseen Charles Bertrandiin. Rasnkalaishyökkääjä on ollut tehokas myös kirvespaidassa, sillä Bertrand on Liigan pistepörssissä sijalla neljä.



Lauantain Tappara-peli on kärppäkonkari Mika Pyörälän 600. liigaottelu.



Kaleva seuraa ottelua erä erältä.