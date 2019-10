Otteluseuranta: Kiekko tippui jäähän Raksilassa – Kärpät ja Lukko mittaavat paremmuuden Liigan kärkikamppailussa

Kärpät ja Lukko pelaavat kauden ensimmäistä keskinäistä kohtaamistaan parhaillaan Raksilassa.

Ottelu on illan tynkäkierroksen kärkikamppailu, sillä Kärpät lähtee otteluun runkosarjan toisena Lukon miehittäessä kolmospaikkaa.

Oululaiset nousevat illan päätteeksi jääkiekkoliigan piikkipaikalle ohi koko alkukauden kärjessä olleen Tapparan, jos pystyvät voittamaan ottelun varsinaisella peliajalla.

Kärppien kokoonpanossa ei ole suuria muutoksia. Lauantain HPK-otteluun nähden Jesse Koskenkorva ja Aku Räty palaavat takaisin pelaavaan kokoonpanoon. Kärppien maalia vartio Patrik Rybar.

Oululaisten ykkösketjun laiturilla Mika Pyörälällä on mahdollisuus nousta illan ottelussa Kärppien kaikkien aikojen parhaaksi maalintekijäksi Liigassa ohi Kai Suikkasen. Suikkanen on tehtaillut kärppäpaidassa 175 maalia. Pyörälä on enää maalin päässä.

Kaleva seuraa ottelua erä erältä.