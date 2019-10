Otteluseuranta: Kärpät ja KalPa iskevät yhteen Raksilassa – jatkuuko Jesse Puljujärven jo kuusi peliä kestänyt maaliputki?

Kärpät ja Kuopion KalPa pelaavat parhaillaan sarjapisteistä Raksilassa. Kärppien kokoonpanossa ainoa muutos keskiviikon peliin on aloittavan maalivahdin vaihtuminen.

Kärpät ja KalPa kohtaavat ensimmäistä kertaa tällä kaudella, jos elokuun alussa pelattua harjoituspeliä ei lasketa mukaan. Elokuussa Iisalmessa pelatun ottelun voitti Kärpät lukemin 1-7.



Kärppien kokoonpanossa ainoa muutos on aloittava maalivahti. Maalivahtien tasaisen peluutuksen kaava rikkoutui keskiviikkona, kun Justus Annunen sai pelata toisen perättäisen pelin jahdatessaan Liigan uutta nollaputkiennätystä.



Myöskään KalPan päävalmentaja Tommi Miettinen ei ole nähnyt tarvetta muutoksille. KalPa on vaihtanut niin ikään maalivahtia, mutta muuten kuopiolaiset pelaavat identtisellä kokoonpanolla keskiviikon HPK-peliin nähden.



Ennen perjantain peliä kärppähyökkääjä Jesse Puljujärvi on kuuden ottelun maaliputkessa. Illan aikana nähdään, venyttääkö Puljujärvi putkensa jo seitsemään peliin.

Kärpät johtaa ottelua lukemin 2–0.