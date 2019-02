Osala pari viikkoa sairastuvalla, A-junioreiden pörssikärki Tieksolalle liigadebyytti – Kärpillä kansainvälisiä vieraita keskiviikon HPK-pelissä

Jääkiekkoliigan illan kierroksella Kärpät saa vieraita Hämeenlinnasta, kun HPK saapuu jo kolmatta kertaa tällä kaudella Ouluun. Ottelu alkaa Raksilassa kello 18.30.

Kärpillä on mahdollisuus sinetöidä runkosarjan voitto keskiviikkona. Oululaisjoukkue tarvitsee siihen vain pisteen, mikäli samaan aikaan Pelicansia vastaan pelaava TPS ottaa täydet kolme pistettä. Runkosarjan voitosta Kärppien tilille kilahtaa vajaan 33 000 euron suuruinen palkintopotti.

Vierasjoukkue HPK:lla on pelissä enemmän panosta. Hämeenlinnalaiset ovat tällä hetkellä sarjataulukossa viidentenä taistelemassa tiukasti suorasta pudotuspelipaikasta. Tuossa taistelussa on nyt neljä joukkuetta kolmen pisteen sisällä. Yksi neljästä joutuu aloittamaan pudotuspelit 1. kierrokselta ennen puolivälieriä.

Sairastuvalta Kärpät on saanut sekä hyviä että huonoja uutisia. Kapteeni Atte Ohtamaa on toipunut pelikuntoon, mutta kolmosketjun hyökkääjä Oskar Osala loukkaantui lauantain KooKoo-ottelussa. Osala on ylävartalovamman takia sivussa muutaman viikon.

Kärppien kokoonpanosta puuttuu myös pienestä vammasta kärsivä Otto Karvinen sekä vielä tämän viikon loukkaantumisen takia sivussa oleva Tino Metsävainio.

Loukkaantumisten takia Kärpät on kutsunut edustusjoukkueen mukaan A-nuorten SM-sarjan pistepörssiä johtavan Tuukka Tieksolan. HPK-ottelussa Tieksola pelaa nelosketjussa Miska Humalojan ja Julius Hermosen rinnalla.

–Lasse (Kukkonen) naureskeli aamulla, että A-junnujen pistepörssin ykkönen ja ensimmäisissä treeneissä liigajoukkueen kanssa saa vetää puolustajana seiskapakin rinnalla treeneissä, Kärppien päävalmentaja Mikko Manner naureskeli aamuharjoitusten jälkeen.

Hämeenlinnalaisten tehomies sivussa

Keskiviikon vierasjoukkue HPK on ollut viime aikoina kohtuullisessa vireessä. Hämeenlinnalaiset ovat jääneet kymmenen pelin jaksolla pisteittä vain kahdesti.

–Tulee varmasti hengeltään meidän aiempien kohtaamisten kaltainen peli. Se voittaa, kumpi käyttää omat momentuminsa paremmin hyväkseen. Molemmat pystyvät kääntämään peliä nopeasti ja molemmat puolustavat aggressiivisesti. Kaukalossa tulee olemaan paljon pelinopeustaitoa, Manner ennakoi illan ottelua.

Keskiviikkoillan kamppailussa Kärppien Ville Leskisellä on hyvä tilaisuus napata Liigan pistepörssin kärkipaikka itselleen. Tällä hetkellä kärjessä on HPK-hyökkääjä Teemu Turunen pisteillä 20+30=50.

HPK koki kuitenkin pahan takaiskun, sillä Turunen joutuu jättämään keskiviikon pelin väliin. Kärppien kultakypärä Leskinen on vain pisteen päässä Turusesta tehoin 25+24=49.

Kärpillä on illan ottelussa kansainvälisiä vieraita, sillä paikalla on tämän viikon oululaisjoukkueen toimintaan tutustuva Slovan Bratislavan päävalmentaja Vladimir Orszagh sekä NHL-seura Columbus Blue Jacketsin maalivahtien kehitysohjelmasta vastaava Jim Corsi.

Nimensä jääkiekossa hyvin tunnetulle Corsi-tilastoinnille antanut Corsi on tullut Ouluun katsomaan Columbuksen viime kesänä varaamaa Veini Vehviläistä.

Tositoimissa Corsi ei kärppäveskaria keskiviikkona näe, sillä oululaisten maalia vartioi Jussi Rynnäs.

Kärppien kokoonpano HPK-ottelussa:

1.ketju

Jussi Jokinen – Nicklas Lasu – Ville Leskinen

Atte Ohtamaa – Shaun Heshka

2.ketju

Jasper Lindsten – Rasmus Kupari – Aleksi Heponiemi

Teemu Kivihalme – Jani Hakanpää

3.ketju

Jari Sailio – Michal Kristof – Radek Koblizek

Lasse Kukkonen – Mikko Niemelä

4.ketju

Julius Hermonen – Miska Humaloja – Tuukka Tieksola

7.puolustaja Aleksi Mäkelä

Maalissa Jussi Rynnäs, varalla Veini Vehviläinen