Nuori kärppävahti Justus Annunen jahtaa illalla liigaennätystä Pelicans-ottelussa – Kärppien sairastuvalla jälleen tungosta, Pesonen sivussa marraskuulle

Kärpät palaa viikon takaisen katkeran Mestarien liigan putoamisen jälkeen ensimmäistä kertaa Raksilaan keskiviikkona, kun jääkiekkoliiga jatkuu Oulussa Kärppien ja Lahden Pelicansin välisellä ottelulla.

Illan ottelussa nuori kärppämaalivahti Justus Annunen on ennätysjahdissa. Jos Annunen pitää maalinsa puhtaana vielä reilut kolme minuuttia, nousee hän liigahistoriassa pisimpään maalinsa pitäneeksi maalivahdiksi.

Nykyinen ennätysmies on TPS:n Kimmo Lecklin, joka piti kaudella 1997-1998 maalinsa puhtaana 259 minuuttia 28 sekuntia. Annusen saldo on tällä hetkellä 256 minuuttia 28 sekuntia eli kärppävahti on enää kolmen minuutin päässä ennätyksestä.

Kärpät tukevasti kakkosena, Pelicansilla nihkeämpää

Kärpät porskuttaa sarjataulukossa tällä hetkellä vahvasti sijalla kaksi, jossa oululaiset ovat majailleet pitkälti koko alkusyksyn. Kauden 13 liigaottelussa ainoastaan sarjakärki Tappara on onnistunut jättämään Kärpät pisteittä kertaalleen.

Vierasjoukkue Pelicansilla on ollut viime aikoina vaikeampaa. Nihkeän alun jälkeen seuran omistajiin lukeutuva Pasi Nurminen siirtyi viime viikolla sivuun valmennusryhmästä.

Lahtelaisten kokoonpanossa nähdään pari oululaisyleisöllekin tuttua pelaajaa. Pelicansin riveissä hyökkää Iin taikuri Juhamatti Aaltonen ja vaihtoaition luukkua availee Kärppien muutaman vuoden takainen mestarivahti Tomi Karhunen.

Täksi kaudeksi Lahteen siirtynyt puolustaja Topi Jaakola sen sijaan kärsii viimeistä peliään kolmen ottelun pelikiellostaan.

Kristofille uusi pelinumero ja samalla uusi alku?

Kärppien kokoonpanoon palaa kahdeksan ottelun pelikieltonsa lusinut Jussi Jokinen, joka ottaa paikan Michal Kristofin ja ensimmäistä kertaa paluunsa jälkeen kotiyleisön edessä pelaavan Julius Junttilan ketjusta.

– Varmasti Kristofin pelaamista on haitannut ketjukavereiden jatkuva vaihtuminen, mutta kyllä sieltä ennen pitkää löytyy pelaajat, jotka pysyvät rinnalla pitempään, päävalmentaja Mikko Manner uskoo.

Liigassa edelleen kiikaritehoilla pelaavalla Kristofilla on illan ottelussa myös uusi pelinumero 19, sillä Junttila saa käyttöönsä vanhan tutun numeron 13. Pelinumeron vaihtuminen symbolisoi samalla uutta alkua slovakkisentterin kaudelle.

– Michal tuli aikoinaan Sportin A:han nuorena miehenä, asui siellä toimistorakennuksissa ilman rahaa ja ruokaa. Hän on kulkenut pitkän polun tähän pisteeseen. Uskon, että hänen kohdallaan tulos hoitaa lopulta itse itsensä ja Michal tulee olemaan meille vielä erittäin tärkeä lenkki, Manner jatkaa.

Pesonen palaa vasta marraskuussa, Ronkaisesta ei mitään tietoa

Lauantain peliin nähden kokoonpanosta putoavat Sami Anttila ja Julius Hermonen. Jokisen lisäksi kaukaloon palaa Aku Räty, joka pelaa yhdessä Jari Sailion ja Jesse Koskenkorvan kanssa.

Rädyn veljeksistä Aatu on toistaiseksi A-junioreiden mukana.

– Hänen kohdallaan tarvitaan viisautta. Välillä pitää antaa isoja minuutteja siellä ja aikaa harjoitella, päävalmentaja taustoittaa.

Kärppien sairastuvalla on edelleen neljä pelaajaa. Reilu viikko sitten Tapparan Tuukka Mäntylän taklauksen alle jäänyt Radek Koblizek kävi tiistaina kokeilemassa jäällä, mutta tshekkihyökkääjä ei ole vielä pelikunnossa.

Reilun kuukauden lihasvammaansa paranteleva Janne Pesonen palannee tositoimiin vasta marraskuun maaottelutauon jälkeen. Puolustaja Aleksi Mäkelä lienee pelikunnossa ensi viikolla.

Synkin tilanne on koko alkukauden sivussa olleella Taneli Ronkaisella, jonka paluun ajankohdasta ei ole tällä hetkellä edes arviota. Kuntoutus kuitenkin jatkuu.

– Yhdenkään pelaajan ei pidä joutua tässä vaiheessa kautta pelaamaan vamman kanssa. Joukkueessa on niin paljon hyviä pelaajia, jotka eivät saa pelata, että olisi epäkunnioittavaa heitä kohtaa, jos joku edes tulisi liian aikaisin kehään, Manner muistuttaa.

Kärppien kokoonpano kello 18.30 alkavassa Pelicans-ottelussa:

Hyökkääjät

#17 Mika Pyörälä – #91 Juho Lammikko – #9 Jesse Puljujärvi

#13 Julius Junttila – #19 Michal Kristof – #36 Jussi Jokinen

#41 Jari Sailio – #51 Jesse Koskenkorva - #38 Aku Räty

#67 Jasper Lindsten – #27 Miska Humaloja – #21 Otto Karvinen

Puolustajat

#63 Jakub Krejcik – #26 Shaun Heshka

#71 Ludwig Byström – #28 Mikko Niemelä

#5 Lasse Kukkonen – #7 Topi Niemelä

#4 Joona Huttula

Maalissa #30 Justus Annunen, varalla #42 Patrik Rybar