NHL-gurun vertahyytävä puhe siivitti Ässät melkein jymy-yllätykseen – Kärppäluotsi Manner perusteli jatkuvia ketjumuutoksia:” Pakko minun on sohaista toimiviakin kokonaisuuksia välillä”

Ylivoimaisessa sarjajohdossa porskuttava Kärpät sai vastaansa lähes yhtä ylivoimaisesti jumbopaikassa kiinni olevan Porin Ässät.

Porilaiset pelasivat väkevän vieraspelin ja onnistuivat kampeamaan kaksi kertaa takamatkalta rinnalle, mutta Kärpät löysi lopulta keinot voittaa. 4-3-voittomaalin iski vajaat neljo minuuttia ennen täyttä aikaa Rasmus Kupari ylivoimalla.

Tuore nuorten maailmanmestari oli monessa mukana illan aikana. Kotkalainen pohjusti myös Jani Hakanpään viimeistelemän 3-1-osuman. Ässien avausmaalissa Kupari puolestaan menetti kiekon keskialueella, jonka johdosta porilaiset pääsivät ylivoimahyökkäykseen ja pahan tekoon.

–Meillä saa tehdä virheitä, eikä niistä nipoteta. Välillä niitä tulee, mutta niistä opitaan. Tänään tuli virhe ja kaveri rokotti siitä, mutta lopussa sain silti luottoa. Kyllä se hyvältä tuntui, voittomaalin iskenyt Kupari kertasi ja tiivisti samalla oleellisen Kärppien ajatusmaailmasta.

Ässät pelasi etenkin sarjasijoitukset huomioon ottaen vahvan ja jopa kypsän pelin, vaikka Kärpät niskan päällä olikin. Porilaiset puolustivat kurinalaisesti ja tukkivat keskialuetta hyvin. Maalinedustan puolustaminenkin onnistui hyvin, koska Kärpillä ei näyttänyt olevan edes kovin suurta hinkua ajaa sinne voimalla.

–55 minuuttia täydellisen taktista peliä meiltä. Onnistuimme henkisessä valmistautumisessa hyvin. Meillä kävi 75-vuotias ukko NHL:stä pitämässä viiden minuutin vertahyytävän puheen. Se vaikutti varmasti jätkien itseluottamukseen. Edellisessä pelissä katsoimme Gladiaattorit-elokuvan klippejä, Ässien päävalmentaja Pasi Kaukoranta avasi joukkueensa valmistautumismetodeja.

Kärpät teki illan aikana johtomaalin kolme kertaa. Välillä vaikutti siltä, että kotijoukkue halusi tehdä vain välttämättömän voiton varmistamiseksi.

–Aina peli ei ole raikasta ja draivia on välillä vaikea löytää. Kuten tänäänkin paineettomassa tilassa oleva joukkue onnistui tekemään kurinalaisen puolustuksen kautta meille haastavan illan, Kärppien päävalmentaja Mikko Manner mietiskeli.

Manner oli tehnyt illan peliin jälleen ketjumuutoksia. Kärpillä on varaa kokeiluihin, sillä sarjajohto on muhkea, eikä aivan jokaista peliä tarvitse voittaa runkosarjavoittoa silmällä pitäen.

Ässiä vastaan Mika Pyörälä pelasi nelosketjun sentterinä ja Jasper Lindsten sai tärkeän näyttöpaikan Rasmus Kuparin johtamassa tulosyksikössä. Lindsten pääsi jälleen pisteille, eikä nelosketju ottanut tällä kertaa takaiskuja vastaan. Kumpikin kokeilu ajoi asiansa.

–Halusin meille ennen kaikkea toimivat kokonaisuudet. Sain Jari Sailiolle ja Otto Karviselle pyyteettömästi töitä tekevän sentterin ja he saivat onnistuneen suorituksen. Heillä on ollut aika vaikea pätkä ja omissa on kolissut, Manner perusteli muutoksia.

Pieneksi haasteeksi on muodostumassa laaja materiaali etenkin hyökkäyspäässä. Läheskään kaikki eivät mahdu aina pelaamaan.

–Pakko minun on sohaista toimiviakin kokonaisuuksia välillä, jotta kaikilla pysyy pelituntuma. Ei se välttämättä noille pelaajille ole aina helppoa, Manner myönsi.

Kärppien pelit jatkuvat ensi viikonvaihteessa tuplapeleillä Hämeenlinnan Pallokerhoa vastaan.