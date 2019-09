Nelosketjun jyräksi profiloitunut Otto Karvinen on Liigan toiseksi tehokkain maalinsylkijä – lauantain Ilves-ottelussa kutreja koristaa kultainen kypärä

Nimiä on takana 360, edessä vain 13. Peruutuspeilistä näkyy muun muassa Kärppien supervahvistus Jesse Puljujärven jykevä olemus sekä monen muun liigajoukkueen ykköstähdet.

Tilanne on Kärppien nelosketjun jyräksi profiloituneelle Otto Karviselle uusi. Karvinen on tottunut majailemaan pistepörssissä sijoilla ynnä muut, mutta nyt hän on kärkipäässä – sijalla 14 parhaana kärppäpelaajana.

Liigatasolla yhden kauden henkilökohtainen maaliennätys on vain yhden osuman päässä ennen kuin lehdetkään ovat pudonneet puista.

Oletko käynyt viime päivinä vilkaisemassa Liigan pistepörssiä, Otto Karvinen?

–Totta kai olen! En silti mitään juhlia ole pitänyt, mutta mukavaa, että kausi on lähtenyt käyntiin niin kuin pitikin, Karvinen iloitsee Kärppien perjantain harjoitusten jälkeen.

–Eikä tämä hyvä alku ainakaan hiekoita tietä loppukauttakaan ajatellen.

Päävalmentaja Mikko Manner sanoi jo elokuussa rikkovansa pitkään yhdessä pelanneen Kärppien nelosketjun, jossa pelasivat Karvisen lisäksi Jari Sailio ja Miska Humaloja. Manner sanoi hakevansa jokaiselle uutta inspiraatiota jääkiekkoilijana.

–Nyt on ehkä vähän eri tavalla vedetty, eikä ole niin väliä kenen kanssa pelaa. Tällä hetkellä minulla on hyvä tatsi ja jalka liikkuu. Pääsen nyt hyvin tilanteisiin.

Neljä maalia kolmessa pelissä

Viimeisen viikon aikana Karvinen on onnistunut maalinteossa jokaisessa kolmessa ottelussa – Jyväskylässä peräti kahdesti. Neljällä osumallaan Karvinen on sarjan toiseksi kovin maalinsylkijä heti Tapparan monivuotisen ykköspelaajan Kristian Kuuselan jälkeen.

Karvisen osumista komein syntyi tiistaina juuri Tapparaa vastaan. Karvinen nappasi hyökkäyssiniviivalla pelivälineen pois hölmistyneeltä Anton Levtchiltä, kiersi Valtteri Kemiläisen ja ohitti Tapparan maalia vartioineen Christian Heljangon tarkalla sijoituksella takakulmaan.

–Ketjukaverit painoivat hulluna omiin puolustamaan ja sen takia Tapparalla vähän pysähtyi se tilanne. Minä tulin viimeisenä tilanteeseen ja pääsin korjaamaan hedelmät, Karvinen jakoi kiitosta pelikavereilleen.

Lauantain Ilves-ottelussa 29-vuotiaan Karvisen kuuppaa koristaa kultainen kypärä joukkueen parhaan pistemiehen merkkinä.

–Eipä se ole aiemmin ollut minun päässäni. Hyvältähän se tuntuu, enkä usko siitä meikäläiselle aiheutuvan paineita. Pikemminkin päinvastoin.

Jatkuuko maalivire lauantaina Ilvestä vastaan?

–Meikäläinen ei lähde peleihin maalimääriä miettien. Olen duunarijätkä, joten menen peleihin työnteko edellä, Karvinen päättää.