Jääkiekkoliigassa käynnistyi maanantaina jokavuotiset hullut päivät. Alkanut viikko on viimeinen, jonka aikana pelaajasiirtoja saa tehdä eurosarjoissa kotimainen Liiga mukaan lukien. Takaraja on lauantaina puoliltaöin.

Suomen siirtomarkkinoiden kuumimpia nimiä on jälleen kerran Juhamatti Aaltonen. Lahden Pelicansia edustava mailataituri on pelannut vahvan kauden tehden 47 ottelussa 37 tehopistettä, mutta Aaltosen panoksesta huolimatta Pelicans on käytännössä jo menettänyt pudotuspelimahdollisuutensa.

Nykytilanteessa lahtelaisseura on päättänyt minimoida taloudelliset vahingot luopumalla osasta kärkipelaajiaan. Kärppäkasvatti Topi Jaakola lähti jo Lahdesta Sveitsiin HIFK-taustaisen Miihkali Tepon karattua Ouluun.

Lahtelaisten kallein kruununjalokivi on kuitenkin edelleen mastokaupungissa, mutta ei välttämättä enää kovin kauaa.

– On se ihan mahdollista, Aaltosen asioita hoitava pelaaja-agentti Juuso Pulliainen kommentoi Kalevalle suojattinsa mahdollista siirtymistä pois Lahdesta ennen siirtotakarajaa.

– Juhi on kuitenkin hyvin tarkka, minne haluaa mennä, eikä toisaalta Pelicansilla ole mitään järkeä luopua Juhamatista, jos korvaus ei ole kohdallaan. Eikä pelaajankaan kannata lähteä, jos hän ei hyödy taloudellisesti. Raha loppuviimein ratkaisee, Pulliainen lisää.

Pieni nirsoilu seuravalinnassa on olosuhteet huomioon ottaen ymmärrettävää, sillä iiläislähtöinen pelaaja on saamassa tiettävästi perheenlisäystä. Pulliainen on vähäsanainen kysyttäessä voisiko Aaltosen loppukauden osoite olla tuttu ja turvallinen Oulun Kärpät.

– Tuohon en voi vastata oikein mitään, Pulliainen pyörittelee.