Mikkola nousee Kärppien päävalmentajaksi Mannerin jälkeen – edustusjoukkueen ja A-nuorten valmennustiimit jatkavat ensi kaudella samassa muodossa

Kärppien edustusjoukkueen valmennus jatkaa nykyisessä kokoonpanossaan myös kaudella 2020–2021. Mikko Manner toimii vastuuvalmentajana apuvalmentajinaan Lauri Mikkola sekä Toni Sihvonen. Ari Hilli jatkaa joukkueenjohtajan ja maalivahtivalmentajan tehtävissä. Fysiikkavalmennuksesta vastaa edelleen Samppa Jaakola, ja videovalmentajana toimii Santeri Hilli.

Kauden 2020–2021 jälkeen Lauri Mikkola nousee Kärppien päävalmentajaksi. Sopimus ulottuu kevääseen 2023 asti.

– Olen erittäin otettu seuran luottamuksesta. Olen kulkenut pitkän polun Kärpiussä ja tämä on sellainen pienen pojan unelma, kun pääsee viimein päävalmentajan paikalle. Nöyrin mielin tehtävään käsiksi, mutta aikaa sen alkamiseen on vielä paljon. On tärkeää, että nyt elää ihan vain tätä hetkeä ja kerää lisää tietotaitoa, Mikkola, 38, toteaa.

Ari Hillin ja Samppa Jaakolan sopimukset ovat voimassa kevääseen 2023. Santeri Hillin sopimus yltää kevääseen 2021 ja Toni Sihvosella on optio kausista 2021–2022 ja 2022–2023.

Uutena valmennustiimiin liittyy Ville Mäntymaa kevääseen 2023 asti ulottuvalla sopimuksella. Mäntymaa jatkaa A-nuorten päävalmentajana vielä kaudella 2020–2021.

– Suuri kunnia saada jatkaa hienossa organisaatiossa, missä ahkeruus ja yhteisöllisyys näkyvät arjessa. Tavoitteellisen toimintaympäristön vuoksi Kärpissä on mielestäni loistava mahdollisuus oppia ja kehittyä valmentajana. Nuorena valmentajana koen, että on tärkeää sitoutua pitkäjänteiseen työhön ja kerätä rauhassa oppivuosia tulevaisuutta varten. Ensi kauden päävalmentajuus A-nuorissa tukee omaa valmentajapolkuani, minkä jälkeen uskon, että minulla on hyvät valmiudet siirtyä liigajoukkueeseen apuvalmentajaksi.

Mikkola ja Mäntymaa ovat toimineet yhdessä jo aikaisemmin nuorten SM-liigassa.

A-nuorten valmennus jatkaa vanhassa koostumuksessaan vielä kauden 2020–2021. Mäntymaan apuvalmentajina jatkavat Miikka Järvenpää ja Valtteri Immonen.

Urheilutoimenjohtaja Harri Aho kertaa jatkosopimusten taustoja.

– Mikko Mannerin sopimuksen varmistuttua halusimme jatkoa seuran valmennustyölle. Pitkän valmennushistorian omaava Lauri Mikkola oli selkeä valinta jatkamaan valmennustyötä Mannerin jälkeen. Lauri on yli 15 vuoden ajan valmentanut Kärpissä ja pitkäjänteisesti kehittänyt itseään valmentajana. Seuran kannalta on tärkeää, että yhtä lailla kuin pelaajia viedään eteenpäin, myös valmentajapolku on seurassa hyvällä mallilla. Jatkuvuutta Mikkolan valmennustiimiin tuo Ari Hillin mittava kokemus. Ari on toiminut Kärpissä useiden eri huippuvalmentajien kanssa. Ville Mäntymaa, joka on tehnyt A-nuorissa erinomaista työtä, oli luonteva valinta apuvalmentajaksi. Toni Sihvosen ammattitaito tulee täydentämään tämän yhtälön.