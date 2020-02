Mikko Niemelä, 29, on noussut luottorooliin loukkaantumisten kurittamassa Kärppä-puolustuksessa – kellottaa uusia ennätyksiä ja tarjoilee namupasseja

Monasti ovat jopa huippupakit jotenkin epävarmoja puolustaissa. Kait syynä, että jos virheen tekee, omissa soi. Pakin tontti on paljon vaativampi, kuin hyökkääjän. Jos toimillaan pelastaa maalin, sitä katsoja ei niin arvosta, kuin hyökkääjän tekemää maalia. Mokella on joukkueen pahin tontti, siksi ne ovat katsojien mielestä outoja. Kyllä valkat ne huomioi, on pakko.