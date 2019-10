Mikkelin Jukurien kausikortteja saa nyt lainata kirjastosta – ensimmäinen kirjastokausikorttiottelu on Kärppiä vastaan

Mikkelin pääkirjastosta voi lainata tästä viikosta alkaen jääkiekon Liigassa pelaavan Jukurien kausikortteja. Seura kertoo verkkosivuillaan, että tästä viikosta alkaen lainattavissa on neljä kausikorttia.

Jukurit kertoo, että idea korttien tuomisesta kaikkien kirjastonkäyttäjien ulottuville on napattu pääkaupunkiseudulta. Helsingin Töölön kirjastosta on voinut lainata koripallojoukkue Helsinki Seagullsin kausikortteja lokakuun alusta asti.



Jukurit on ilmeisesti ensimmäinen jääkiekon pääsarjajoukkue, jonka otteluihin pääsee kirjastosta lainattavilla kausikorteilla.

– Tämän kauden teemanamme on toimia ja pelata omien puolesta, ja tämä sopii siihen teemaan erityisen hyvin. Haluamme, että ihan jokaisella olisi mahdollisuus olla mukana ja kokea se yhteisöllisyys, joka Jukurien kotiotteluissa on, Jukurien markkinointi- ja tapahtumavastaava Kristiina Tiippana sanoo.



Kirjaston kausikortit ovat kaikkien kirjaston asiakkaiden lainattavissa. Yhdellä kirjastokortilla voi lainata yhden kausikortin, ja kausikortti voi olla kerralla lainassa viikon ajan.

– Vaikka kausikortit eivät ole aivan keskeisintä kirjaston toiminta-aluetta, toteuttavat ne kirjastoille tärkeää yhdenvertaisuuden teemaa. Olemme mielellämme mukana mahdollistamassa myös tällaista yhteisöllisyyttä, Virpi Launonen Mikkelin seutukirjastosta sanoo.

Jukurit kertoo, että kortit pyritään saamaan lainattaviksi perjantaina, jolloin niillä ensimmäiseksi pääsee otteluun, jossa mikkeliläisiä vastaan asettuu Oulun Kärpät.

Kirjaston kausikortit ovat lainattavissa koko runkosarjan ajan.