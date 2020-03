Manner luottaa ketjuloton jälkeiseen kokoonpanoon – Kärpät kohtaa voittojyvän löytäneen Jukurit

Oulun Kärpät pelaa tiistain kierroksella vierasottelun Mikkelin Jukureita vastaan. Ottelu alkaa kello 18.30.

Joukkueiden sarjasijoituksissa on eroa kuin yöllä ja päivällä. Kärpät johtaa sarjaa reilulla erolla, ja Jukurit rypee pohjamudissa toiseksi viimeisenä. Mikkeliläiset menettivät mahdollisuutensa pudotuspeleihin jo aikoja sitten.

Synkkää talvea pelanneen mikkeliläisryhmän viimeiset kaksi peliä ovat tuoneen hieman lohtua tappioiden täyttämään kauteen. Lauantaina Jukurit onnistui kaatamaan kotikaukalossaan HIFK:n. Edellisessä ottelussa köniin sai Pelicans.

Kärpät puolestaan palasi yhden tappiopelin jälkeen lauantaina taas voittouralle, kun JYP poistui Raksilan hallista 3–1-tappio niskassaan.

Kärpät on ollut viime aikoina hyvässä vireessä, sillä seitsemästä viime ottelustaan joukkue on voittanut kuusi.

Päävalmentaja Mikko Manner piti aikamoisen ketjuloton ennen JYP-ottelua, sillä vain yksi ketju edellisen ottelun kokoonpanosta säilyi ennallaan. Nyt vastaavaa rulettia ei nähdä, vaan Manner pitää hyökkäysvitjat ja pakkiparit täsmälleen samoina kuin lauantain ottelussa.

Yksi pieni muutos kokoonpanossa kuitenkin on: vammaansa parannellut Justus Annunen on tervehtynyt siihen iskuun, että hänet on nimetty varamaalivahdiksi. Aloittavana maalivahtina toimii edellisen pelin tapaan Patrik Rybar.

Kärppien kokoonpano Jukurit-ottelussa:

Hyökkääjät:

#17 Mika Pyörälä – #91 Juho Lammikko – #9 Jesse Puljujärvi

#13 Julius Junttila– #19 Michal Kristof ¬– #50 Juhamatti Aaltonen

#36 Jussi Jokinen – #20 Janne Pesonen – #18 Sami Anttila

#41 Jari Sailio – #27 Miska Humaloja – #21 Otto Karvinen

Puolustajat:

#4 Joona Huttula – #28 Mikko Niemelä

#43 Miihkali Teppo – #71 Ludwig Byström

#5 Lasse Kukkonen – #7 Topi Niemelä

#37 Aleksi Mäkelä

Maalivahdit: #42 Patrik Rybar (#30 Justus Annunen)